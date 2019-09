Von der Leyen beloont Visegradlanden met belangrijke posten

Alle topfuncties die al eerder werden ingevuld gingen aan de neus van de Visegradlanden voorbij. De voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad, het hoofd van de Centrale Europese bank en de buitenlandcoördinator: ze komen allemaal uit het westen of zuiden van de Europese Unie. Ursula von der Leyen zal zich verplicht hebben gevoeld dat evenwicht enigszins richting het oosten recht te trekken.

Bovendien had de Duitse ex-minister bij haar verkiezing als voorzitter kunnen rekenen op de steun van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. En dat terwijl die landen zich in het verleden vaak kritisch hadden uitgesproken over de Duitse dominantie binnen de Europese Unie. Maar ze wilden voor alles voorkomen dat Frans Timmermans, die hen in hun ogen zo hard aanpakte over de rechtsstaat in hun landen, de nieuwe voorzitter zou worden.

Ze lieten weten het beu te zijn steeds onder het democratische vergrootglas te worden gelegd. Laat hen die waarden en transparantie dan maar zelf beheren, lijkt de strategie van Von der Leyen te zijn geweest. Zij liet al snel na haar verkiezing weten deze post te gunnen aan een voormalig communistisch land. De naam van de Tsjechische Jourova deed in Brussel – waar zij geen onbekende is – toen al snel de ronde. Zij was tijdens de vorige Commissie-periode verantwoordelijk voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid. Destijds was ze ‘geschokt’ dat ze niet de portefeuille regionale ontwikkeling kreeg. Nu zal ze waarschijnlijk meer in haar nopjes zijn.

De Tjechische Vera Jourova. Beeld REUTERS

Connectie met Babis

De vraag is of het Europees Parlement, dat de commissarissen nog mag afwijzen, ook tevreden zal zijn. Jourova is namelijk lid van dezelfde politieke partij – Ano 2011 – als Andrej Babis. De Tsjechische premier wordt ervan beschuldigd met zijn vroegere bedrijf Agrofert onterecht miljoenen euro aan EU-subsidies te hebben ontvangen. Europarlementariërs zullen haar misschien nog wel aan de tand willen voelen over deze connectie.

Kritische vragen zullen er in het Europees Parlement waarschijnlijk ook gesteld worden over de keus van Von der Leyen voor twee andere commissarissen uit de Visegradlanden. Bijvoorbeeld over Janusz Wojciechowski. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf) doet onderzoek naar de Poolse commissaris, die de portefeuille landbouw mag gaan beheren. De Pool was hiervoor Europarlementariër en wordt ervan beschuldigd in die functie onrechtmatig reiskosten te hebben gedeclareerd. Wojciechowski zegt al 11.000 euro te hebben terugbetaald, maar het bedrag zou nog veel hoger liggen.

En ook Eurocommissaris Laszlo Trocsanyi kan er waarschijnlijk nog niet helemaal gerust op zijn dat het parlement hem zonder meer zal goedkeuren. De Hongaar kwam in zijn vroegere functie als minister van justitie verschillende keren in botsing met Brussel, vanwege het doorvoeren van een paar omstreden maatregelen die de macht van de rechters in zijn land inperken. Onder zijn verantwoordelijkheid werd onder meer een wet geïntroduceerd die ngo’s die migranten helpen, strafbaar maken. Europarlementariër Sophie in ’t Veld noemde de nominatie van Trocsanyi daarom ‘een provocatie’. Terwijl Von der Leyen de meeste nieuwe commissarissen stralend introduceerde, maakte zij aan Trocsanyi niet meer woorden vuil dan dat hij de portefeuille nabuurschap en uitbreiding krijgt.

Frans Timmermans Beeld EPA

Timmermans wordt klimaatchef Frans Timmermans krijgt in de nieuwe Europese Commissie de portefeuille klimaat. De Nederlander (58) krijgt als eerste vicevoorzitter de taak alles wat met Europees klimaatbeleid heeft te maken de komende vijf jaar te overzien. Dat maakte aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen bekend op een persconferentie in Brussel. De Deense Margrethe Vestager krijgt als andere uitvoerende vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft; onder meer mededinging valt onder haar. Valdis Dombrovskis (Letland) krijgt eveneens zo’n status. Hij krijgt economie, financiële diensten en de kapitaalmarktenunie onder zich. Er komen vijf ‘gewone’ vicevoorzitters: buitenlandchef Josep Borrell (Spanje), Vera Jourova (Tsjechië, waarden en transparantie), Margaritis Schinas (Griekenland, bescherming Europese levenswijze), Maros Sefcovic (Slowakije, interinstitutionele betrekkingen en prognoses) en Dubravka Suica (Kroatië, democratie en demografie). De Ier Phil Hogan wordt commissaris voor handel en Didier Reynders (België) voor justitie en rechtsstaat. De Italiaanse oud-premier Paolo Gentiloni wordt vakcommissaris voor economie en de Pool Janusz Wojciechowski voor landbouw.

Lees ook:

Europese Commissie met de helft vrouwen? Het scheelt een haar

Met de komst van het Franse zwaargewicht Sylvie Goulard komt het doel van aankomend voorzitter Ursula von der Leyen tot veler verrassing in zicht.