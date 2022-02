Volop diplomatiek overleg nu Russische aanval aanstaande lijkt

In gesprek met de krant Sunday Times zeggen ze dat Vladimir Poetin zijn akkoord al heeft gegeven. Volgens de inlichtingendiensten kan een Russische aanval ieder moment plaatsvinden. “Onze inlichtingen komen overeen met de Amerikaanse informatie. Poetin heeft een plan en dat is al in gang gezet.”

In de krant zeggen de inlichtingenchefs dat ze verwachten dat het begint met schermutselingen in de door separatisten gecontroleerde Donbass-regio in Oost-Oekraïne. Daarna zullen de separatisten een grote aanval tegen het Oekraïense leger beginnen, gevolgd door een invasie van het Russische leger.

“Ik verwacht een groot offensief om de regering in Kiev omver te werpen. Er staan Russische kruisraketten gericht op Kiev”, aldus een inlichtingenbron. Een andere bron zegt dat er met veel scenario’s rekening wordt gehouden.

“Grootste oorlog in Europa sinds 1945"

In een interview met de BBC zegt de Britse premier Boris Johnson dat er zijn aanwijzingen zijn dat Rusland “de grootste oorlog in Europa sinds 1945" plant. Ook hij geeft aan dat ‘alle tekenen er zijn dat het plan in zekere zin al is begonnen.’

Volgens de laatste schattingen van de Amerikaanse regering bedraagt het aantal troepen langs de Oekraïense grens, zowel in Wit-Rusland als Rusland, tussen de 170.000 en 190.000 man. Het Westen vreest dat de Russen ieder moment kunnen aanvallen, maar Moskou heeft tot nu toe steeds ontkend dat van plan te zijn en zegt alleen militaire oefeningen in de regio te houden.

“Ik moet helaas zeggen dat het plan dat we zien voor iets is dat echt de grootste oorlog in Europa sinds 1945 zou kunnen zijn, alleen al qua omvang”, zei Johnson.

Biden en Poetin houden mogelijkheden voor diplomatie nog open

De Amerikaanse president Joe Biden is bereid “op welk moment dan ook” de gespannen situatie rond Oekraïne te bespreken met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat kan op welke manier dan ook als dat een oorlog kan voorkomen, zei minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken in een interview met CNN.

Tot er “daadwerkelijk tanks rollen en vliegtuigen vliegen” blijven de VS zoeken naar een diplomatieke oplossing. Blinken heeft komende week wederom een afspraak staan met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Die gaat door, tenzij Rusland Oekraïne binnenvalt, herhaalde hij.

Poetin en de Franse president Emmanuel Macron hebben zondag met elkaar gebeld over de situatie omtrent Oekraïne. Ook de twee presidenten benadrukten de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen. Volgens het Elysée kwamen Poetin en Macron ook overeen om aan een wapenstilstand in Oost-Oekraïne te werken.

Vlak voor het gesprek met Poetin, dat bijna twee uur duurde, had Macron een halfuur met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski mogelijke manieren besproken om onmiddellijke de-escalatie te bewerkstelligen. Zelenski riep kort na het gesprek op tot een wapenstilstand in het oosten van Oekraïne, waar de afgelopen dagen de beschietingen in de Donbas-regio in heftigheid zijn toegenomen.

Russische separatisten openen het vuur

Oekraïne heeft een van de zeven checkpoints die leiden naar de separatistische Donbass-regio gesloten vanwege artilleriebeschietingen. De veiligheid van burgers die door het checkpoint willen kan niet worden gewaarborgd, zegt het leger. Door de beschietingen kwamen zaterdag twee militairen om het leven.

Het Westen vreest dat de intensivering van de strijd in Oost-Oekraïne door Rusland wordt gebruikt om het buurland binnen te vallen. De separatisten worden door Rusland gesteund, waardoor dat land een Oekraïense aanval op de separatisten kan zien als provocatie.

Het aantal schendingen van de nog altijd geldende wapenstilstand door separatisten steeg zaterdag tot 136. Vrijdag werden er 66 gemeld. De separatisten zeggen dat de aanvallen een reactie zijn op Oekraïense beschietingen.

Oekraïense vluchtelingen

Rusland zegt dat het 40.000 Oekraïense vluchtelingen heeft opgenomen in de zuidelijke regio Rostov. De leiders van de separatisten die de Donbass-regio sinds 2014 controleren hebben inwoners van die regio opgeroepen te vluchten naar Rusland. Volgens de separatisten is het Oekraïense leger van plan een groot offensief te beginnen tegen de separatisten. Oekraïne ontkent dit. Volgens de separatisten moeten 700.000 mensen uit het gebied worden geëvacueerd.

