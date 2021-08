Volgens Unicef is hulp in Afghanistan harder nodig dan ooit. ‘We blijven ons inzetten, hoe de situatie ook is’

“De noden van kinderen in Afghanistan zijn nu groter dan ooit”, zegt Eliane Luthi. “Op dit moment hebben 10 miljoen kinderen hulp nodig. Zo’n 300.000 van hen hebben noodgedwongen hun huis verlaten, vanwege het geweld of uit angst voor het geweld. Veel van hen hebben verschrikkelijke dingen gezien, en hebben psychische hulp nodig. Bovendien dreigt er hongersnood.”

De Zwitserse Luthi is communicatiechef van Unicef in Zuid-Azië. Ze werkt vanuit Nepal en heeft veel contact met medewerkers in Afghanistan. “Wij zijn al 65 jaar actief in Afghanistan, en we blijven ons inzetten voor de vrouwen en kinderen daar, hoe de situatie ook is”, zegt zij.

85 procent van de Unicef-medewerkers blijft

Slechts een deel van de Unicef-medewerkers is vertrokken of gevlucht na de machtsovername door de Taliban. Ruim 330 hulpverleners zijn nog actief: dat is 85 procent van het normale aantal. Onder hen zijn 23 buitenlanders, de anderen zijn Afghanen.

Op veel plekken in het land gaat het werk door. “In sommige regio's blijven medewerkers op advies van de Taliban binnen hun kantoor tot de orde en veiligheid zijn hersteld”, zegt Luthi. Unicef heeft een werkrelatie met de Taliban, zoals Luthi het noemt. Die is er al langer in regio's die de Taliban al onder controle hadden.

Unicef houdt de situatie in het land goed in de gaten, vooral vanwege de veiligheid van vrouwelijke medewerkers. “Tot dusver kunnen zij op veel plekken hun werk doen. De Taliban geven een gemixte boodschap af over vrouwen”, zegt Luthi.

Ziekenhuis Artsen zonder Grenzen lag in frontlinie

Artsen zonder Grenzen heeft 2400 medewerkers in Afghanistan, onder wie zo’n 75 niet-Afghanen. “Een klein deel van onze medewerkers is gevlucht”, zegt Martine Flokstra, operationeel manager en werkzaam vanuit Nederland.

Het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in de stad Lashkar Gha lag in de frontlinie van de gevechten. Al die tijd ging het werk door: eerst stroomden slachtoffers van de strijd binnen, nu weer de reguliere stroom patiënten. Op de in totaal vijf locaties van Artsen zonder Grenzen kunnen ook de vrouwelijke artsen gewoon hun werk doen, vooralsnog. Flokstra wil niet speculeren of dat zo blijft. Haar grootste zorg is de zorginfrastructuur van Afghanistan zelf, die al ‘heel fragiel was’. Ze is bang dat die verder instort. Als het nodig is, breidt Artsen zonder Grenzen het werk in Afghanistan uit.

Unicef vreest grote hongersnood dit jaar

Volgens Luthi was Afghanistan al “een van de slechtste plekken ter wereld om kind te zijn”. Die situatie is verergerd. Dat komt niet alleen door de onrust van nu, maar ook door de grote droogte afgelopen jaar en de mislukte oogst. “De voedselprijzen zijn in de afgelopen weken verdubbeld.” Unicef probeert zoveel mogelijk kinderen in ziekenhuizen te helpen met speciale melk met extra voedingsstoffen, maar vreest dat voor het eind van het jaar een miljoen kinderen in Afghanistan aan ernstige acute ondervoeding zullen lijden.

Lees ook:

Hulporganisatie Cordaid wil door, ook onder de Taliban. ‘We werken al jaren in hun gebieden’

Ook hulporganisatie Cordaid hoopt haar werk in Afghanistan te kunnen voortzetten onder een Talibanregering. ‘Lokale medewerkers moeten zelf beslissen of ze blijven of vluchten.’