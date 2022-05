Volgens Rusland-watchers past Poetins speech in een patroon: ‘Hij is een geboren leugenaar’

De toespraak die de Russische president Vladimir Poetin maandag hield op het Rode Plein in de hoofdstad Moskou was van tevoren met veel speculatie omgeven. Poetin hield zijn speech bij de militaire parade ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning, de jaarlijkse viering van de zege op nazi-Duitsland. Westerse analisten veronderstelden vooraf dat de president officieel de oorlog zou verklaren aan buurland Oekraïne, waar zijn troepen eind februari binnenvielen. Ook werd gespeculeerd dat hij een algehele mobilisatie zou afkondigen, om aan extra troepen te komen voor zijn moeizaam verlopende invasie.

Maar Poetin deed geen van beide. Hij haalde wel opnieuw hard uit naar het Westen. De Russische president zei dat de ‘speciale militaire operatie’, zoals hij de oorlog steevast noemt, ‘onvermijdelijk’ was vanwege het oprukken van de Navo aan de Russische grenzen. Daarbij beschuldigde hij het westerse bondgenootschap ervan dat het Oekraïne al voor de inval voorzag van training en wapens. De Oekraïners zouden van plan zijn geweest om daarmee de eerder door pro-Russische rebellen uitgeroepen ‘volksrepubliekjes’ in Oost-Oekraïne te heroveren. Ook zouden ze het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim hebben willen terugveroveren.

Volgens Rusland-watchers paste de speech daarmee in een patroon. “Ik was volstrekt niet verrast”, zegt de Franse Rusland-kenner Françoise Thom. “Het waren de gebruikelijke thema’s van Poetin die voorbijkwamen: de Russen worden aangevallen door het collectieve Westen, Rusland is het onschuldige slachtoffer, Rusland wordt gedwongen te reageren omdat het wordt bedreigd.”

Thom is gepensioneerd historica van de Sorbonne-universiteit in Parijs en schreef meerdere boeken over Rusland, waaronder Comprendre le poutinisme over het bewind van Poetin, waarvan ze momenteel een nieuwe editie voorbereidt.

Vooraf werd gespeculeerd dat Poetin een mobilisatie zou afkondigen. Waarom deed hij dat niet?

“Omdat Poetin iemand is die dingen niet openlijk doet. Als hij mobiliseert, kondigt hij dat bij voorkeur niet aan. Dat zou een blijk van zwakte zijn. Dan zou hij toegeven dat het met de huidige troepenaantallen niet lukt. Ze zijn natuurlijk al lang bezig met die mobilisatie, ze zeggen het alleen niet openlijk. Poetin doet dingen heimelijk.”

Heeft dat te maken met zijn verleden als geheim agent?

“Ja, natuurlijk. Poetin is een geboren leugenaar.”

Poetin richtte zich ook direct tot de invasietroepen. Waarom noemde hij daarbij Oekraïne niet?

“Omdat Oekraïne volgens hem niet bestaat. Oekraïners zijn Russen, en Oekraïne is voor hem geen apart land. Dat is ook een van de redenen voor Poetin om niet te spreken van een ‘oorlog’, maar van een ‘speciale militaire operatie’. Het is in zijn manier van redeneren een ‘politie-actie’ in een gebied dat Rusland toebehoort.”

Hij gaf de Navo ook opnieuw de schuld van de oorlog.

“Ook dat was niet nieuw. Dat is zijn manier om de invasie te legitimeren. Maar uit het feit dat hij dit nu zo benadrukte, en de ontwikkeling van de propaganda in deze richting, krijg ik de indruk dat hij zich zorgen maakt over de steun van de bevolking. Ik denk dat hij aanvoelt dat mensen in Rusland beginnen te twijfelen over de rechtvaardiging voor de oorlog. Hij zal dat ook wel horen van zijn inlichtingendiensten.”

Denkt u dat de bevolking inderdaad twijfelt?

“Dat is ontzettend lastig in te schatten. Er is een kleine luidruchtige groep mensen die pleit voor verdere escalatie. Die pleiten voor de inzet van kernwapens. Sommigen zijn elke avond op televisie, waardoor ze opvallen. Maar ik zou de steun daarvoor toch niet overschatten. Het probleem is dat er in Rusland geen betrouwbare opiniepeilingen zijn. En het wordt ook steeds meer een terreurregime, dus veel mensen zijn bang om te zeggen wat ze echt denken.”

Welke conclusie moet het Westen trekken uit deze speech?

“Dat Rusland doorgaat met deze invasie. Poetin is niet van plan een stap terug te doen. Hij meent dat Rusland verwikkeld is in een grote, wereldwijde strijd met een vijandige alliantie. Het Westen mag dan ook absoluut niet verslappen in zijn steun voor Oekraïne. Westerse regeringen moeten er voor zorgen dat al het beloofde zware materieel ook echt aankomt. Want de komende weken zouden wel eens heel belangrijk kunnen worden.”

Lees ook:

Poetin geeft de Navo weer de schuld van de Oekraïne-oorlog. Inval ‘was onvermijdelijk’

Vooraf was gespeculeerd dat Poetin in zijn toespraak op de Dag van de Overwinning officieel de oorlog zou verklaren aan Oekraïne. Of dat hij een mobilisatie zou afkondigen. Hij deed geen van beide.

Hoe staat de oorlog in Oekraïne ervoor? Poetins Plan A is mislukt en met Plan B wil het ook niet echt vlotten

Rusland heeft zijn hoop op de val van Kiev opgegeven in ruil voor de verovering van Oost- en Zuid-Oekraïne. Maar ook die strijd verloopt niet volgens plan.