Volgens getergd Moskou is de Navo-top een mislukking én een bedreiging

Een mislukking, een directe bedreiging en een poging om Rusland te verzwakken. Russische staatsmedia en regeringsfunctionarissen kwamen de afgelopen dagen woorden tekort om hun afkeer van de Navo-top in Vilnius te uiten. De tweedaagse bijeenkomst van de militaire alliantie in de Litouwse hoofdstad werd dinsdag en woensdag gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de wens van Kiev om tot de Navo toe te treden.

Vooral dat laatste punt blijft voor Moskou reden voor dreigende taal. Zo stelde minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov dinsdag dat Rusland ‘gepaste stappen’ zou nemen in het geval van een ‘mogelijke Navo-uitbreiding’ richting het oosten om de eigen ‘legitieme veiligheidsbelangen’ te verdedigen. Volgens de opperdiplomaat is “de uitbreiding potentieel gevaarlijk voor de Europese veiligheid” en snappen westerse leiders nog altijd niet dat “het verplaatsten van militaire infrastructuur richting de Russische grenzen een grote vergissing is".

Voor het begin van de oorlog in Oekraïne gebruikte het Kremlin een potentiële Navo-uitbreiding als een van de voorwendselen om de invasie van het buurland te rechtvaardigen. Moskou duldt geen Navo-leden op zijn drempel, zo klonk het regelmatig, omdat dit een existentiële bedreiging voor het land zou vormen. Daarom kon Rusland niet anders dan zichzelf verdedigen tegen de alliantie die zich volgens de Russische leiders al jaren vijandig opstelt tegenover Moskou.

Kremlin klinkt als grijsgedraaide plaat

Vanuit het Kremlin klonk dinsdag dan ook dezelfde grijsgedraaide plaat. Volgens presidentieel woordvoerder Dmitri Peskov “wordt Rusland door hen [de Navo-leden, red.] beschouwd als een vijand, een tegenstander. In deze geest vindt ook het overleg [in Vilnius, red.] plaats”. Daarom houdt het Kremlin de situatie volgens de zegsman goed in de gaten en zal Rusland indien nodig ‘maatregelen nemen om onze veiligheid te garanderen’.

Op de staats-tv was de toon niet heel veel anders. Presentatoren grepen met name de toetreding van Zweden tot het militair bondgenootschap aan als bewijs dat de Navo consequent zijn eigen beloftes breekt over uitbreiding. Dat Zweden - en eerder dit jaar Finland - juist tot de alliantie toetreedt vanwege de oorlog in Oekraïne die Moskou zelf begon, wordt evenwel buiten beschouwing gelaten.

Tegelijkertijd grepen de staatsmedia de Navo-top aan om een beeld te schetsen van de vermeende chaos en verdeeldheid achter de schermen in Vilnius. De discussie over wanneer en hoe Oekraïne zou kunnen toetreden tot de alliantie is wat de propagandisten betreft illustratief voor het gebrek aan eenheid bij het bondgenootschap.

Dat beeld sloot naadloos aan bij de woorden van Maria Zacharova, woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken. Wat haar betreft komt de bijeenkomst in Litouwen neer op één grote mislukking. “Deze top is een publieke afgang voor Oekraïne”, zo liet zij dinsdag weten. “Elke vorm van samenhorigheid ontbreekt.”

