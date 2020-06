Volgens deze biografie is Melania Trump net zo zakelijk en op zichzelf als haar man

In het openbaar ontsnappen slechts algemeenheden uit haar mond, en aan haar gezicht kun je ook al weinig aflezen: dat blijft altijd in de plooi, veilig weggeborgen achter een onberispelijke laag make-up. De meest enigmatische figuur uit de coterie rondom Donald Trump is zonder twijfel zijn vrouw, Melania.

Wat gaat er echt om in de teruggetrokken First Lady? Het blijft vaak een raadsel, en dat maakt extra nieuwsgierig. De afgelopen jaren stonden er heel wat Melania-duiders op, die uit haar kledingkeuzes allerlei clous voor haar persoonlijke welbevinden en politieke standpunten meenden te vinden. Of die hun eigen ongemak met het presidentschap van Trump op haar projecteerden: zo werd al snel na de inauguratie de hashtag #freemelania populair, die ironisch suggereerde dat Melania een ongelukkige gevangene in haar huwelijk was.

‘The Art of her Deal’

In de biografie ‘The Art of her Deal’, die dinsdag verschijnt, doet Mary Jordan, verslaggever van de Washington Post, een poging om het beeld van Melania Trump met feiten in te kleuren. Maar hoewel ze er meer dan honderd mensen voor interviewde, viel het nog niet mee om het levensverhaal scherp te krijgen van de vrouw die in 1970 ter wereld kwam in een klein stadje in het toen nog communistische Joegoslavië, als kind van een automonteur en een textielarbeider, en die het tot in het Witte Huis schopte. Want ook de mensen die haar in haar jeugd meemaakten, kregen al moeilijk hoogte van haar.

“In drie decennia waarin ik als correspondent over de hele wereld heb gewerkt, heb ik vaak geschreven over terughoudende en teruggetrokken mensen, onder wie het hoofd van een Mexicaans drugskartel en een Japanse prinses”, schrijft Jordan. “Maar dat verbleekt allemaal bij het proberen te begrijpen van Melania.”

Nieuwe huwelijkse voorwaarden

Toch bevat de biografie uiteindelijk wel een aantal nieuwsfeiten die meer licht werpen op de rol van Melania. De smeuïgste gaat over haar beslissing om na de verkiezingswinst van Donald Trump nog een tijd met haar zoon Barron in New York te blijven wonen. Officieel om hem zijn schooljaar af te laten maken. Maar Jordan onthult dat Melania de situatie, die Trump in een ongemakkelijk parket bracht, ook benutte om opnieuw over de huwelijkse voorwaarden te onderhandelen. Zo wist ze voor hun gezamenlijke zoon Barron een substantieel deel van de erfenis veilig te stellen, en bedong ze dat zij en Barron hun dubbele nationaliteit konden behouden − beiden zijn behalve Amerikaans ook Sloveens.

Strijd met Ivanka

Toen ze uiteindelijk alsnog in het Witte Huis introk, volgde nog een machtsstrijd met Trumps dochter Ivanka, die zich in de afwezigheid van haar stiefmoeder alvast deels in de oostvleugel had geïnstalleerd, normaal gesproken het domein van de First Lady. Maar Ivanka's plannen om de First Lady's Office, de ambtelijke organisatie die de vrouw van de president ondersteunt, om te vormen tot een First Family's Office, werden geblokkeerd door Melania.

Voeg bij al die harde machtsstrijd nog eens de wetenschap dat Melania en Donald in aparte kamers slapen, en je zou bijna gaan geloven in het beeld van een koud, berekenend huwelijk. Maar dat is niet de conclusie die Jordan trekt. Want Melania en haar man lijken vooral heel erg op elkaar: ze zijn allebei zakelijk, berekenend, en op zichzelf. Wellicht daardoor hecht de president zeer veel waarde aan het oordeel van zijn vrouw; ze is de eerste die hij belt na een politieke rally, en ze is ook degene die hem kritiek kan geven.

Geen gevangene

Van het beeld dat Melania een gevangene in haar huwelijk zou zijn, laat Jordan dus weinig heel. Melania was volgens haar zelfs degene die haar man ertoe aanzette om eindelijk eens te stoppen met praten over een mogelijke gooi naar het presidentschap, en het echt te doen. En ook bij zijn herverkiezing staat ze achter hem.

Dat wil niet zeggen dat Melania voor Donald Trump wél een open boek is. Volgens Jordan klaagt hij regelmatig dat zijn vrouw en Barron met zijn tweeën vooral Sloveens praten, en dat hij er niets van verstaat.

