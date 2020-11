Volgens de peilingen is Trump de kandidaat die zich zorgen zou moeten maken

Getooid in de kleuren van de twee partijen, Republikeins rood en Democratisch blauw, lijken de Verenigde Staten een chaotische politieke lappendeken. Op verkiezingsavond zullen de Amerikanen bestookt worden met berichten over de ‘blauwe muur’ (staten die steevast Democratisch stemmen, al viel dat tegen toen Hillary Clinton er in 2016 op rekende) en het ‘diepe zuiden’ (vanouds Republikeins, maar nu wankelmoedig).

Zet de staten in volgorde van hun enthousiasme voor president Donald Trump of zijn uitdager Joe Biden, volgens de peilingen, dan is het opeens duidelijk: de kandidaat die zich ongerust moet maken is Trump. De blauwe staten kunnen samen ruim genoeg leden naar het kiescollege sturen om Biden als president aan te wijzen.

Beeld Louman & Friso

Aan de twee uiteinden van die slingerweg langs de Amerikaanse staten liggen gebieden, diepblauw en donkerrood, waar geen enkele twijfel is over de uitslag. In de hoofdstad Washington DC zal een kleine 90 procent voor Biden stemmen. Op het platteland in district 3 van Nebraska (met Maine de enige staat die niet per definitie al zijn leden van het kiescollege aan één winnaar toekent), is een overwinning van Trump zo zeker dat niemand de moeite neemt er te peilen.

Naar het midden wordt de kans op tegenslag groter

Naar het midden wordt de kleur lichter, wordt voor elke staat de voorsprong in de peilingen van Trump of Biden bescheidener, de kans op tegenslag groter. Tijdens de verkiezingsavond kan de slingerweg helpen de uitkomst te voorspellen, ook als veel staten nog niet klaar zijn met tellen. Naar verwachting zal bijvoorbeeld New Hampshire (lichtblauw) vlot met een uitslag komen. Als Biden er wint, dan mag hij ook rekenen op winst in Maine, Colorado, enzovoorts. Trump mag met een goed bericht uit Montana erop vertrouwen dat hij ook South Carolina en alle nog rodere staten in zijn zak heeft.

Daarom is Pennsylvania het kantelpunt van de verkiezing: wint Joe Biden daar – laatste stand: 5 procent voorsprong – dan valt aan te nemen dat hij de 270 leden van het kiescollege binnen zal halen die hij nodig heeft. Omgekeerd betekent winst van Trump in die staat dat hij ook een aantal andere fel omstreden staten in de wacht moet hebben gesleept, zoals Arizona en Florida, en dat hij nog vier jaar president mag blijven.

In dat laatste geval hebben de opiniepeilers er nog meer naast gezeten dan in 2016 met Hillary Clintons bezwijkende ‘blauwe muur’. Als de peilingen wel goed waren, blijft er een foutmarge. Staten zullen haasje-over springen. Na de verkiezingen oogt die slingerweg vast een stuk minder strak.

Lees ook:

Kleurt rood Arizona deze verkiezingen blauw?

De laatste jaren verandert het voormalige Republikeins bolwerk Arizona in een Democratische staat. Hierdoor zou Joe Biden weleens de elf kiesmannen van deze woestijnstaat kunnen winnen op 3 november.