Voetbalvoorzitter Rubiales begrijpt het ‘alleen-ja-is-ja’ in Spanje nog niet

Spanje is veranderd. Dat hebben de Spaanse voetbalbond en diens voorzitter Luis Rubiales ervaren. Rubiales ligt onder vuur vanwege het ongewenst kussen van voetballer Jenni Hermoso na de winst bij het WK voetbal voor vrouwen. De bond dacht de affaire rond deze kus in eerste instantie met stilzwijgen te kunnen begraven. Toen dat niet lukte, riep Rubiales afgelopen vrijdag meerdere keren dat hij geen ontslag zou nemen. Hij had nog niet begrepen dat er een andere wind waait in Spanje. Zowel in bewustzijn áls in wetgeving.

In de afgelopen jaren heeft onder de linkse regering van Pedro Sánchez het ministerie van gelijkheid met wetgeving serieuze stappen gezet richting meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om die vooruitgang te onderstrepen, zei gelijkheidsminister Irene Montero: “De heer Rubiales zoekt onschendbaarheid, maar onze samenleving heeft gesproken: ‘Genoeg’. [...] Ik ben trots op de feministische beweging die in staat is nu te zeggen dat alleen ja ook écht ja is.”

Met die opmerking verwijst ze naar wetgeving waar zij de architect van is en die vastlegt dat iedere ongewenste seksuele toenadering – zoals een kus op de werkvloer – verboden is én vervolgd kan worden. Solo-si-es-si – ofwel alleen-ja-is-ja – is volgens Montero een wet die op feministische wijze geschreven is. De wet stelt toestemming centraal, waardoor bijvoorbeeld niet langer stilte of passiviteit – een vrouw die bevriest uit angst – gezien wordt als toestemming.

Onderzoek gestart

Intussen is er een onderzoek gestart naar de ongewenste kus van Rubiales als vorm van seksuele agressie. Dit gebeurt niet op basis van de nieuwe wetgeving, maar via de directere weg van sportwetgeving. Maar, zo schreef hoogleraar filosofie Tasia Aránguez op X, voorheen Twitter, de alleen-ja-is-ja-wet “geeft steun aan een dergelijk onderzoek naar seksuele intimidatie”. De nieuwe wetgeving en de vaak stugge houding van Montero kregen geregeld kritiek, ook van Aránguez in dezelfde X-draad. Maar in dit geval reflecteert de wetgeving een verandering in het Spaanse bewustzijn. Zoals minister Montero vorige week schreef: “Het is heel simpel. Twee mensen zoenen als ze dat allebei willen.”

Dat Spanje in het buitenland vaak nog gezien wordt als een land vol machismo stoort veel Spanjaarden. Columnist Elvira Lindo van de krant El País las dat de Britse Financial Times de kwestie-Rubiales een ‘afspiegeling van de Spaanse samenleving’ noemde en werd woedend. Lindo: “De Spaanse samenleving heeft de meest geavanceerde wetten geschreven in alle zaken die te maken hebben met gender, gelijkheid en burgerrechten.”

Meerdere nieuwe wetten

De alleen-ja-is-ja-wet is namelijk niet de enige nieuwe wet die gelijkheid verankert. Spanje introduceerde dit jaar als eerste Europese land het recht op een menstruatieverlof. Het was deel van een abortuswet waarbij zestien- en zeventienjarigen geen toestemming van ouders nodig hebben voor een abortus. Ook werd de ‘Ley trans’ aangenomen, een wet die onder meer de omstreden homotherapie verbiedt – waarbij mensen een behandeling krijgen tegen hun seksuele geaardheid of gendervoorkeur. Het is wetgeving die voortborduurt op eerdere wetten voor de regering-Sánchez.

Dat verandering weerstand oplevert, verbaast columniste Lindo niet. “Op dit moment hebben we te maken met de voorspelbare reactie op wat een tijd van vooruitgang is geweest.”

Maar zelfs de bestuurders van de voetbalbond zien intussen dat zij te maken hebben met een Spanje dat progressiever is geworden, en waar zij zelf het anachronisme zijn. Ze hebben Rubiales dan toch nog verzocht op te stappen. Van het overleg van de bondsbazen van de verschillende regio’s ging een foto rond, waarop te zien is dat dit allemaal mannen van middelbare leeftijd zijn. Acteur Sergio Peris-Mencheta grapte gelijk dat die foto eigenlijk zwart/wit is, aangezien die een andere tijd verbeeldt. “Heren die vergaderen en beslissen.”

