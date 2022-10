Voetballers schieten Belgische boeren te hulp

Club Brugge neemt het op voor de Belgische boer. Onder de naam ‘Boeren voor boeren’ gaat de voetbalclub groenteboxen verkopen met lokaal geteelde producten.

Je zal maar boer zijn anno 2022, midden in een economische crisis, waarin bevoorrading onzeker is vanwege de oorlog tegen Rusland, om nog maar te zwijgen over de escalerende stikstofcrisis. In België krijgt de sector hulp uit onverwachte hoek. Voetbalclub Club Brugge zet zich in voor boeren die het moeilijk hebben.

Met de actie ‘boeren voor boeren’ lanceert Club Brugge een wekelijkse groentebox met producten geteeld door lokale landbouwers. Zij kweken hun groenten binnen een straal van vijf kilometer van het voetbalstadion. Zo biedt de club gezonde voeding voor zijn fans en een eerlijk verkoopkanaal voor lokale boeren.

Hard werken en bluvn goan

Voetballers en boeren: het lijkt een opmerkelijke samensmelting. Toch is de combinatie niet zo gek. Club Brugge en boeren zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Boeren! Boeren! Boeren!’ klinkt het wekelijks vanaf de tribunes in het stadion. De voetbalclub omarmt met de actie dan ook zijn geuzennaam. ‘Hard werken, bluvn goan, eerlijkheid, rechtdoorzee, voeten op de grond: wij zijn boeren in hart en nieren’, staat te lezen op de website.

Hoe komt de club eigenlijk aan die naam? De regio West-Vlaanderen kent veel boerenbedrijven, maar de historische, lieflijke stad Brugge roept toch niet direct associaties met de landbouw op. De oorsprong van die naam zou dateren uit 1908, toen Club Brugge een wedstrijd speelde tegen Royal Antwerp FC. Naar verluidt gingen fans van Club Brugge de spelers van de tegenpartij te lijf, en toen zou de bijnaam ‘boeren’ geboren zijn.

‘Onze boeren zijn van wereldklasse, op welk veld dan ook’

Maar Club Brugge associeert zijn bijnaam liever met een positieve betekenis: boer zijn betekent hard werken en het is precies die typische West-Vlaamse werkersmentaliteit die landbouwers en voetballers met elkaar delen. De slogan van de voetbalclub luidt dan ook no sweat, no glory. Geen zweet, geen succes: dát zijn de waarden van blauw-zwart.

Beroepsorganisatie Boerenbond is blij met het initiatief. “Onze boeren zijn wereldklasse, of ze nu op het voetbalveld staan of met de laarzen in de grond,” zei voorzitter Lode Ceyssens tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. “De fans zullen ongetwijfeld genieten van het lokale lekkers dat onze boeren met veel passie en kennis telen.”

