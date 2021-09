Voedseltekort, droogte: de VN waarschuwen voor een humanitaire ramp in Afghanistan

Afghanistan staat oog in oog met een gigantische humanitaire ramp, zo waarschuwt de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. Tijdens een donorconferentie die de VN maandag hadden georganiseerd riep hij landen op om gul te geven, volgens hem is er minstens 600 miljoen dollar nodig om miljoenen Afghanen voor de rest van dit jaar van voldoende eten en medische zorg te voorzien.

“Na decennia van oorlog, lijden en onzekerheid worden ze nu geconfronteerd met misschien wel hun meest gevaarlijke uur”, sprak Guterres over de hachelijke situatie waarin een groot deel van de Afghanen zich in bevinden. “De bevolking van Afghanistan wordt geconfronteerd met de ineenstorting van een heel land”.

‘Het gaat erom wat we hen verschuldigd zijn’

De dringendste zorg is een gebrek aan voedsel, volgens het Wereldvoedselprogramma hebben 14 miljoen Afghanen te maken met voedselonzekerheid; zij weten vaak niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Onder hen zijn twee miljoen ondervoede kinderen.

Guterres waarschuwt dat de voedselvoorraden in het land al aan het eind van deze maand op kunnen raken. Volgens hem hebben westerse landen een verantwoordelijkheid om geld toe te zeggen, gezien de rol van veel landen in de oorlog van Afghanistan de afgelopen twintig jaar: “Het gaat er niet enkel om wat we zullen geven aan de mensen van Afghanistan, het gaat erom wat we hen verschuldigd zijn.”

Naast een dreigend voedseltekort speelt er meer: Afghanistan heeft te maken met een ernstige droogte die de oogst in gevaar brengt, en 3,5 miljoen Afghanen zijn in eigen land ontheemd – mede door de gevechten van de afgelopen maanden – en zijn vaak afhankelijk van humanitaire hulp. Maar de miljarden aan hulpsteun die het land jarenlang kreeg is grotendeels opgedroogd sinds de Taliban aan de macht zijn gekomen en landen de geldkraan dichtdraaiden.

Afghanen bij een stalletje met eten in een straat in Kaboel. Beeld AP

Twijfels bij de beloftes van de Taliban

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths liet maandag weten dat de Taliban hebben toegezegd dat humanitaire hulpverleners veilig naar Afghanistan kunnen komen en eenmaal in het land zich vrij mogen bewegen. Maar de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, zegt ernstige twijfels te hebben bij de beloftes die de Taliban de afgelopen tijd hebben gedaan, onder andere over de rol van vrouwen. “In tegenstelling tot de toezeggingen van de Taliban dat ze vrouwenrechten zouden respecteren, zijn vrouwen in de afgelopen drie weken steeds verder teruggedrongen uit het publieke leven”, aldus Bachelet.

Volgens Guterres hebben verschillende landen in totaal al meer dan een miljard euro voor hulp aan Afghanistan toegezegd, maar het is volgens hem onduidelijk hoeveel daarvan bedoeld is voor de hulpactie van de VN.

