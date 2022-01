VN waarschuwen voor catastrofe Afghanistan, humanitaire hulp nodig

De Verenigde Naties waarschuwen dat miljoenen Afghanen zich op het 'randje van de dood’ bevinden, als de internationale gemeenschap Afghanistan niet snel te hulp schiet. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres zegt dat er op korte termijn zo’n 4 miljard euro aan humanitaire hulp nodig is om een catastrofe af te wenden.

Guterres zei donderdag tegen journalisten dat ‘de ijzige kou en de bevroren tegoeden een dodelijke combinatie vormen voor het Afghaanse volk’ en dat de ‘regels en voorwaarden, die verhinderen dat geld gebruikt wordt om levens en de (Afghaanse, red.) economie te redden opgeheven moeten worden in deze noodsituatie.’ Guterres eist dat de bevroren miljarden van de vorige Afghaanse regering worden vrijgemaakt door buitenlandse regeringen om zo de ineenstorting van de economie en maatschappij te voorkomen.

Het VN-hoofd refereert daarmee aan de Verenigde Staten, die de tegoeden van de in augustus ingestorte Afghaanse regering weigert af te staan aan het nieuwe Talibanbewind. De Amerikanen houden ongeveer 9,5 miljard dollar van de Afghaanse Centrale Bank vast – dit bedrag staat gelijk aan de helft van Afghanistans bruto binnenland product. Het IMF en de Wereldbank hebben veel projecten in het land stilgelegd.

Ongevoelig voor kritiek

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid eiste vrijdag op Twitter dat Amerika het Afghaanse geld teruggeeft. “De Verenigde Staten moeten gehoor geven aan de internationale oproep en het Afghaanse geld vrijgeven.” De VS zijn amper gevoelig voor de kritiek, maar staan wel steeds meer noodhulp toe aan Afghanistan. Washington maakte deze week bekend dat het 308 miljoen dollar aan humanitaire hulp zal sturen aan het land.

Ondertussen zoeken de Taliban naar andere mogelijkheden om de economische crisis en de dreigende hongersnood te bestrijden. In oktober kondigden de islamisten het ‘voedsel voor werk’-programma aan. Omdat de Taliban geen geld hebben om bijvoorbeeld ambtenaren te betalen, en ambtenaren geen geld hebben om eten te kopen, betaalden de Taliban de ambtenaren in Kaboel uit in voedsel. Deze week kondigden de Taliban aan dat ze dit programma gaan uitbreiden naar andere delen van het land.

Tarwe als betaalmiddel

Ongeveer 40.000 werknemers krijgen al dagelijks 10 kilo tarwe, voornamelijk afkomstig uit Pakistan en India, uitbetaald voor hun werkzaamheden . De Taliban voeren nu onderhandelingen met beide landen over nieuwe leveranties, zodat ze daarmee meer Afghanen kunnen betalen.

Het ‘voedsel voor werk’-programma is overigens niet zonder risico's. Dat de Taliban voedselpakketten van internationale donoren inzet als ruilmiddel, kan internationale donoren afschrikken om humanitaire hulp te leveren.

VN-baas Guterres roept ook de Taliban op om hervormingen door te voeren. Veel westerse landen stellen die als eis voor eventuele ontwikkelingshulp aan Afghanistan. Zo moeten de Taliban ‘de fundamentele mensenrechten erkennen en beschermen, vooral de rechten van vrouwen en meisjes’, aldus Guterres. “In heel Afghanistan zijn vrouwen en meisjes afwezig in de klassen en op kantoor”, zei hij. “Geen land kan (economisch, red.) bloeien als de rechten aan de helft van de bevolking worden ontzegd.”

