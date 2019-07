VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen beticht van machtsmisbruik en nepotisme

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) ligt onder vuur. Uit een vertrouwelijk integriteitsrapport, opgesteld door de organisatie zelf, blijkt dat er sprake is van ernstige misstanden.

Een deel van het hoogste management, onder wie UNRWA-baas Pierre Krähenbühl, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘seksueel wangedrag, nepotisme, wraak, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik’, aldus het rapport dat in handen is van televisiezender Al Jazeera en ook is ingezien door persbureau AP.

De misdragingen zijn volgens het rapport onder meer ingegeven door het streven naar persoonlijk profijt. ‘Legitieme bezwaren’ werden in de kiem gesmoord. Het management heeft ‘de geloofwaardigheid en de belangen van de organisatie in gevaar gebracht’, aldus het rapport. Dat concludeert ook dat de misdragingen waaraan de leiding zich schuldig zouden hebben gemaakt ‘substantiële risico’s’ opleveren voor de reputatie, het opereren en de veiligheid van de VN-instelling.

UNRWA verleent hulp aan meer dan vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten, maar verkeert in zwaar weer sinds de Verenigde Staten in 2018 besloten om hun steun stop te zetten. President Donald Trump beëindigde de financiering, omdat hij vond dat de Palestijnen ondankbaar waren voor de Amerikaanse hulp. Ook vond zijn regering dat de Palestijnen zich schuldig maakten aan het ‘bashen van Amerika’.

Zwitserland schorst betalingen op

De organisatie kwam de geldcrisis maar net te boven, mede doordat de Europese Unie en andere landen te hulp schoten. Maar het uitlekken van het integriteitsrapport zet de financiering van de vluchtelingenorganisatie weer onder druk. Ook Zwitserland schort de betalingen nu op, zo liet de regering van het land gisteren weten. Het Zwitserse ministerie van buitenlandse zaken zegt dat het land veel belang hecht aan goed bestuur bij internationale organisaties. De jaarlijkse bijdrage van 22,3 miljoen frank (ruim 20 miljoen euro) aan UNRWA is al overgemaakt, maar aanvullende betalingen worden voorlopig opgeschort.

Het interne rapport, dat slechts tien pagina’s telt, is opgesteld op basis van interviews met 25 huidige en voormalige medewerkers, onder wie oud-directeuren. Uit hun getuigenissen zou naar voren komen dat Krähenbühl en zijn staf veel richtlijnen aan hun laars lapten. Zo creëerde Krähenbühl een nieuwe functie van senior adviseur, een post die ‘extreem snel’ werd opgevuld door Maria Mohammedi, zijn vriendin. Mohammedi vergezelde Krähenbühl bij de meeste van zijn zakenreizen, waarbij zij gebruikmaakte van haar positie om businessclass te kunnen vliegen.

In een reactie aan Al Jazeera sprak zij de beschuldigingen tegen, en noemt deze ‘vals’ en ‘kwaadaardig’.

28 dagen niet op het hoofdkantoor

Krähenbühl maakte in van januari 2018 tot november van dat jaar 52 vliegreizen, volgens een oud-staflid. De voormalige medewerker zei ook dat hij iedere maand zo’n 28 dagen niet op het hoofdkantoor van UNRWA verscheen in Jeruzalem, terwijl hij wel een dagelijkse toelage daarvoor opstreek.

Net als Mohammedi ontkent Krähenbühl de aantijgingen, maar hij heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen. Wel zegt hij te zullen meewerken aan een officieel onderzoek.

De hoogste baas van de VN, António Guterres, wil niet reageren op het rapport totdat het onderzoek is afgerond, maar hij prees Krähenbühl voor zijn ‘geweldige verdiensten’.

