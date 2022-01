VN: Maak bevroren Afghaans geld vrij om hongersnood daar te bestrijden

Het geduld van de Verenigde Naties begint op te raken. VN-chef António Guterres trekt nu wekelijks aan de bel in een poging het Westen ertoe te bewegen om een humanitaire ramp in Afghanistan af te wenden. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben miljarden euro’s bevroren die van de Afghaanse regering zijn en nu dus niet naar de noodlijdende bevolking kunnen.

Guterres zei deze week dat alles uit de kast moet worden getrokken om de Afghanen uit ‘een bevroren hel’ te bevrijden. De winter is aangebroken in Afghanistan en de economie ligt volledig in duigen. Hongersnood bedreigt nu bijna de hele bevolking. “Zonder actie gaan levens verloren en zullen de wanhoop en het extremisme toenemen”, aldus Guterres. Het Westen, en Amerika voorop, moet daarom de bevroren miljarden aan Afghaanse tegoeden vrijgeven.

Die optie is in Amerika momenteel niet aan de orde. Zo’n besluit ligt gevoelig, omdat de miljarden dan zullen gaan naar de Taliban-regering, waarin ook ministers zitten die op de Amerikaanse terrorismelijst staan. Republikeinen zullen dan de aanval openen op de Democratische president Joe Biden, die al onder vuur lag wegens het chaotische vertrek van Amerika uit Afghanistan. De Amerikaanse regering schuift het probleem daarom liever voor zich uit.

Schadevergoeding voor 9/11

Bovendien is het nog maar de vraag of het mogelijk is, als Biden al zou willen, om de tegoeden vrij te geven, want in Amerika zijn de tegoeden onderdeel geworden van een juridische procedure. Nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001 klaagden meer dan tien jaar geleden de Taliban aan voor betrokkenheid en kregen van de Amerikaanse rechter schadevergoeding van ongeveer 7 miljard dollar toegewezen. Zij willen voor dat bedrag beslag leggen op de ongeveer 9 miljard dollar die Amerika bevroren houdt en daarmee voorkomen dat het geld naar de Taliban vloeit. Ondertussen sluiten steeds meer slachtoffers van de aanslagen zich aan bij deze zaak en eisen ook een deel van de ‘buit’.

Banken durven door Amerikaanse sancties geen zaken te doen met Afghanistan of geld te sturen naar het land, waardoor de hele economie verder ontwricht raakt. Volgens Jan Egeland – hoofd van de hulporganisatie Norwegian Refugee Council – is er simpelweg geen tijd meer voor getouwtrek. “Het zijn nu, paradoxaal genoeg, de westerse sancties die onze grootste belemmering vormen in het redden van levens in Afghanistan”, zei hij vrijdag tegen persbureau Reuters.

Proactief optreden

Egeland stelt voor dat de Amerikaanse regering naar alle banken een schriftelijke verklaring stuurt waarin staat dat zij gevrijwaard zullen blijven van de Amerikaanse ‘toorn’. “Het Amerikaanse ministerie van financiën moet hier proactief optreden”, zei hij.

Het Amerikaanse ministerie van financiën lijkt niet gevoelig voor de kritiek en zegt dat het slechts ‘doorgaat met het bieden van duidelijkheid over de omvang van Amerikaanse sancties’ aan banken en financiële instituten.

