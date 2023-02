VN krijgen toegang tot extra grensovergangen voor hulp aan noordwesten van Syrië

De Verenigde Naties hebben van de Syrische president Bashar al-Assad toestemming gekregen om twee extra grensovergangen te gebruiken voor het leveren van humanitaire hulp aan Syrische slachtoffers van de aardbeving. Het gaat om de Bab al-Salam en Bab al-Raee grensovergangen tussen Turkije en het noordwesten van Syrië, dat onder controle staat van rebellengroepen. Samen met de Bab al-Hawa grensovergang, die al open was, zijn er voor de VN nu drie toegangen voor hulp.

Vroeger waren er meer grensovergangen voor hulp, maar de laatste jaren hebben Rusland, dat een bondgenoot is van Assad, en China hun veto in de VN-veiligheidsraad meermaals ingezet om deze te sluiten.

De deal werd bekendgemaakt na een ontmoeting maandag tussen Martin Griffiths, de noodhulpcoördinator van de VN, met Assad in Damascus. Er is afgesproken dat de organisatie de komende drie maanden toegang krijgt via Bab al-Salam en Bab al-Raee.

Een ‘catastrofale’ respons

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, verwelkomt het nieuws. Hij benadrukt dat het openen van de grensovergangen ervoor zorgt ‘dat er meer hulp naar binnen kan, en sneller’.

Hoewel de aardbeving ook Syriërs die in regeringsgebied wonen hard heeft geraakt, is er vooral in de regio die in handen is van de rebellen een nijpend tekort aan hulp. Er zijn al zeker 2274 doden geteld, meldt de hulporganisatie de Witte Helmen, die er actief is. En de verwachting is dat dit aantal nog flink zal stijgen, omdat er nog veel mensen vermist zijn.

Dat er nu meer hulp lijkt te komen is goed nieuws voor de Syriërs die er wonen, maar voor wie nog onder het puin ligt komt het veel te laat. Er is geen hoop meer dat mensen nog levend teruggevonden zullen worden; dinsdag werd bekend dat de zoektocht naar overlevenden na acht dagen zal worden afgerond.

Volgens de lokale reddingswerkers hebben de VN veel te lang getreuzeld met het verlenen van hulp aan het gebied, waardoor er extra slachtoffers zijn gevallen. Nadat het eerste VN-konvooi vrachtwagens drie dagen na de aardbeving aankwam zonder de benodigdheden waar om gevraagd was – zoals apparatuur om mensen onder het puin te lokaliseren – bestempelde het hoofd van de Witte Helmen, Raed al-Saleh, de respons vanuit de VN als ‘catastrofaal’.

In de steek gelaten

De noodhulpcoördinator van de VN, Martin Griffiths, erkende maandag in een tweet dat de VN tekort zijn geschoten tegenover de Syriërs in het gebied. “Ze voelen zich terecht in de steek gelaten”, schrijft hij. “Het is mijn verantwoordelijkheid en plicht om deze fout zo snel mogelijk te herstellen.”

Dat er nu een deal gesloten is met Assad om de twee extra grensovergangen te gebruiken, die overigens niet in handen zijn van zijn troepen, levert de VN ook veel kritiek op. Tegenstanders van Assad menen dat de dictator de ramp uitbuit om zijn imago wat op te krikken door welwillend over te komen, om zo uit zijn internationale politieke isolement te raken.

Ook Al-Salah, die de VN eerder opriep de bureaucratie aan de kant te schuiven en de grensovergangen gewoon te gebruiken, zonder toestemming van Assad, is er niet over te spreken. “We snappen niet dat de VN zich zo gedragen”, reageert hij tegen Reuters. Het levert de president volgens hem alleen maar ‘gratis politieke winst’ op.

