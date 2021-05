VN-gezant vreest voor oorlog op grote schaal in Gaza

“Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs”, schreef Wennesland op Twitter.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now — Tor Wennesland (@TWennesland) 11 mei 2021

Wennesland zal woensdag de Veiligheidsraad achter gesloten deuren inlichten over de situatie. De raad kwam maandag al bij elkaar, maar kon geen overeenkomst bereiken over een gezamenlijk standpunt.

In de nacht van dinsdag op woensdag voelden bewoners van Gaza hun huizen trillen en lichtte de lucht op van rondvliegende raketten en luchtafweergeschut. Tegelijkertijd moesten Israëliërs vluchten naar veilige locaties om te schuilen voor aanvallen. In de stad Tel Aviv zouden weer explosies gehoord zijn, nadat de stad dinsdag doelwit was van raketaanvallen.

Bij de raketaanvallen van dinsdag tussen Israël en Gaza zijn 35 mensen overleden, onder wie 32 Palestijnen. De uitwisseling van raketten dinsdag is de zwaarste sinds 2014. De Palestijnse Hamas-beweging zei 200 raketten te hebben afgeschoten op Israël, als vergelding voor een luchtaanval van Israël op de Gazastrook waarbij een torenflat instortte. In het gebouw zouden kantoren van Hamas gevestigd zijn. De personen in het appartementencomplex waren voor de aanval gewaarschuwd.

Nethanyahu: ‘Aanvallen opvoeren’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dinsdag in een televisietoespraak dat Israël de aanvallen op de Gazastrook zullen uitbreiden. “We staan op het punt van een krachtig offensief. Zowel de kracht als de frequentie van de aanvallen zullen worden opgevoerd”, aldus Nethanyahu. Hij zei onder meer dat Hamas en de Islamitische Jihad “een hoge prijs hebben betaald, en ik zeg u hier, zullen betalen voor hun agressie. Deze campagne zal tijd nodig hebben. Met vastberadenheid, eenheid en kracht zullen we de veiligheid voor de burgers herstellen.”

Netanyahu riep in de nacht van dinsdag op woensdag de noodtoestand uit in de stad Lod, omdat onder de inwoners van Arabische afkomst ‘grootschalige rellen’ zouden zijn uitgebroken. Volgens lokale media zijn er drie synagogen in brand gezet in de stad, die 15 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv ligt.

Maandag vonden al gewelddadige incidenten plaats in Lod, maar de situatie werd dinsdag erger. Terwijl protesten tegen de Israëlische regering toenamen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, zouden de rellen ook over zijn geslagen op Lod. Gebouwen zouden zijn beschadigd en voertuigen in brand gezet. De politie rukte met zestien eenheden van grenswachten uit naar het gebied.

Ongeveer 30 procent van de ruim 77.000 inwoners van Lod is van Arabische afkomst. Het is een van meerdere Israëlische steden met een groot aantal Arabische inwoners. Ook in andere dergelijke steden, zoals Acre, Wadi Ara en Jisr A-zarca zijn rellen uitgebroken. In deze drie steden zijn tot nu toe in totaal acht mensen gearresteerd.

Raketschild

Eerder op de dag kwamen in de kuststad Ashdod twee Israëlische vrouwen om door raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Het waren de eerste dodelijke slachtoffers aan Israëlische kant sinds het uitbreken van de onrusten afgelopen week. Wel zijn in Israël volgens media meer dan dertig gewonden gevallen.

Het is vrij uitzonderlijk dat mensen in Israël overlijden door de vaak provisorische projectielen van de Palestijnen. Een raketschild houdt veel raketten tegen. Ashkelon zou in een tijdsbestek van nog geen half uur met zeventig raketten zijn bestookt. Ook de stad Ashdod, 40 kilometer ten zuiden van Tel Aviv, was doelwit. In beide plaatsen zijn volgens de politie in totaal acht gebouwen geraakt, waaronder een lege school. De militaire vleugel van Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Het Israëlische leger heeft als vergelding zeker 140 keer doelen in de Gazastrook aangevallen en treft voorbereidingen de strook weer met grondtroepen binnen te vallen. Door luchtaanvallen op de Gazastrook zouden zeker 25 mensen zijn gedood, onder wie negen kinderen, en ruim 125 mensen gewond zijn geraakt. Volgens Israël zijn onder de doden ook zestien militanten.

Hamas heeft gedreigd van Ashkelon ‘een hel’ te maken als Israël doorgaat met aanvallen. De als terroristisch bestempelde beweging begon met de raketaanvallen in reactie op rellen in Jeruzalem, waar tientallen Palestijnen uit hun woning dreigen te worden gezet.

Lees ook:

Hoe wekenlang opgebouwde spanning Oost-Jeruzalem in een brandend kruitvat veranderde

Het is onrustig in Oost-Jeruzalem. De afgelopen week zijn er honderden gewonden vallen in confrontaties tussen de Israëlische politie en de Palestijnse bevolking. Wat zit erachter?