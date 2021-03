VN geschokt door ‘bloedigste dag’ sinds coup in Myanmar

Hard optreden van het leger in Myanmar tegen demonstranten leidde zaterdag tot scherpe veroordelingen over de hele wereld. De Verenigde Naties noemden het de “bloedigste dag” sinds de militaire machtsovername in februari.

De militaire junta van Myanmar heeft zaterdag, op de jaarlijkse nationale dag van de strijdkrachten, verspreid over het land tientallen demonstranten gedood. Over het aantal doden lopen de berichten uiteen, omdat Myanmar het werk van journalisten aan banden heeft gelegd. Maar een onafhankelijk nieuwsmedium telde meer dan 90 doden in 40 plaatsen. Een krant hield het op bijna 60 doden.

De pro-democratische tegenstanders van de coup hadden opgeroepen tot nieuw grootscheeps verzet tegen het bewind op de militaire feestdag. Het leger voerde zaterdag in alle vroegte al enkele invallen uit in een poging het protest in de kiem te smoren. De machthebbers waarschuwden eerder deze week al dat troepen demonstranten door het hoofd kunnen schieten.

Terwijl troepen fakkels en vlaggen droegen en naast legervoertuigen marcheerden, verdedigde junta-leider generaal Min Aung Hlaing opnieuw de staatsgreep en beloofde hij de macht terug te geven na nieuwe verkiezingen. Hij waarschuwde dat daden van terrorisme die schadelijk kunnen zijn voor de rust en de veiligheid van de staat, onaanvaardbaar zijn. “De democratie die wij wensen zou een ongedisciplineerde democratie zijn als zij geen respect tonen voor de wet en deze overtreden”, aldus Min Aung Hlaing.

Gevechtsvliegtuigen van het leger van Myanmar hebben zaterdag ook een dorp aangevallen bij de grens met Thailand, meldt de Karen National Union (KNU), een gewapende groep die een regio in het zuidoosten van Myanmar controleert. Daardoor zouden twee doden en twee gewonden zijn gevallen. Inwoners sloegen op de vlucht. De KNU claimt eerder zaterdag tien soldaten te hebben gedood bij een aanval op een legerbasis.

‘Deze 76e dag van de strijdkrachten zal in het geheugen gegrift blijven als een dag van terreur en oneer’

De VN noemde het dodelijke geweld van het leger “volledig onacceptabel” en zei geschokt te zijn door “het onnodige verlies van levens, na berichten dat tientallen mensen zijn doodgeschoten in het hele land”. De prodemocratische tegenstanders van de coup hadden opgeroepen tot nieuw grootscheeps verzet tegen het bewind op de jaarlijkse nationale dag van de strijdkrachten.

Ook de ambassades van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben het ingrijpen van het leger scherp veroordeeld. “Deze 76e dag van de strijdkrachten van Myanmar zal in het geheugen gegrift blijven als een dag van terreur en oneer. Het doden van ongewapende burgers, onder wie kinderen, zijn onverdedigbare daden”, zei de EU-ambassade in Yangon op sociale media.

Een militaire parade, zaterdag, in Naypyitaw, op de Dag van de Strijdkrachten. Beeld AP

In Myanmar gaat de dag van de strijdkrachten, waarop het begin van het lokale verzet tegen de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, gewoonlijk gepaard met een militaire parade, bijgewoond door buitenlandse officieren en diplomaten.

De junta heeft echter moeite om internationale erkenning te krijgen sinds ze de macht over Myanmar heeft overgenomen en zei dat acht internationale delegaties aanwezig waren bij de parade zaterdag. Daaronder zouden zich China en Rusland bevinden.