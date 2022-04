Vluchten uit de Donbas: ‘Er staat een Russische tank in de achtertuin. Kunnen we geëvacueerd worden?’

Een aantal dagen geleden werd hij nog om de haverklap gebeld. Nu komen er steeds minder telefoontjes binnen. “Iedereen die in staat is rationeel beslissingen te nemen, is al vertrokken”, zegt Igor Petrovski, een van de vrijwilligers die de hulplijn voor vluchtelingen bemant. “De achterblijvers zijn niet in staat om weg te komen, of hebben niet tijdig een besluit genomen.”

Het dorp Voloske, dat aan de oever van Dnipro-rivier ligt, is een van de vele doorgangscentra voor mensen die vanuit de oostelijke oorlogsgebieden westwaarts vluchten. Bewoners bouwden de lokale school om tot ‘shelter’, waar evacuées tot een week kunnen verblijven. Zij worden erheen gebracht door heldhaftige chauffeurs, met bussen die door dorpsbewoners werden gekocht.

Sommige bestemmingen, met name in de regio Donbas, zijn simpelweg te risicovol, vertelt Igor Petrovski. Zo geeft het Oekraïense leger geen toestemming meer Avdiivka te bezoeken: een frontstad nabij Donetsk die onder voortdurende artilleriebeschietingen lijdt. Begin april waren de vrijwilligers uit Voloske er voor het laatst. Er was geen huizenblok te vinden zonder beschadigingen.

Andere plaatsen zijn inmiddels bezet gebied. “We zitten in de schuilkelder en er staat een Russische tank in de achtertuin. Kunnen we geëvacueerd worden?”, had een man in een dorpje nabij de door Rusland gecontroleerde stad Izjoem gesmeekt. Petrovski had hem geadviseerd in de schuilkelder te blijven en betere tijden af te wachten. Op dit moment is contact niet mogelijk.

Ook de chauffeurs merken dat de situatie verandert. Ze treffen steeds minder kinderen aan, vertelt Jan Tomasz Rogala, een Pool die al vijftien jaar in de nabijgelegen stad Dnipro woont en in het dagelijks leven ziekenhuisclown is. Eind maart maakte hij deel uit van een konvooi van twee touringcars en een minibus waarmee Roebizjne werd bezocht — een plaatsje dat ook al onder Russische controle staat.

Ondanks rookwolken en ontploffingen slaagden de chauffeurs erin 250 mensen te evacueren. Onder hen was een flinke schare kinderen, die door paniekerige Oekraïense militairen tot haast werd gemaand. Veel gepensioneerden weigeren te vertrekken, zegt Rogala. “Ik sterf liever dan dat ik nog zo’n reis moet maken, zeggen ze.”

Andere ouderen gaan wel mee. Zoals Maria, een vrouw van 86 jaar, die Jan Tomasz Rogala aantrof op een bankje in de plaats Kramatorsk. Haar buren konden niets beters verzinnen dan de bejaarde uit de schuilkelder te halen en op het busstation af te leveren — slechts voorzien van handtas en wandelstok. “Haar leven is gered, maar ze is alles kwijt. Er is voor haar geen toekomst.”

De Oekraïense Maria is uit Kramatorsk gevlucht naar Voloske. Vanwege de Russische opmars in de Donbas proberen veel mensen uit die regio weg te komen. Jan Tomasz Rogala probeert hen te helpen. Beeld JT Rogala

Een andere groep achterblijvers bestaat uit mannen. Sommigen van hen blijven thuis, om ‘het fort te bewaken’, zoals Jan Tomasz Rogala het uitdrukt. Anderen zijn opgeroepen voor de territoriale verdediging. De wanhoop bij het afscheid is groot, zegt Rogala. Zijn minibus heeft verduisterde ramen: zodra de deur gesloten is, kunnen de mannen hun gezin niet meer zien. “Mijn hart breekt. Elke keer moet ik mijn gezicht afwenden.”

Vrijwilliger Igor Petrovski kent momenten dat cynisme overheerst. “We kunnen niet iedereen redden.” Zo kan de shelter niet voldoen aan hulpverzoeken uit kleine dorpjes: voor het ophalen van slechts twee personen maken de touringcars de risicovolle rit niet. Daarnaast ontbreekt het de vrijwilligers aan een ambulance. Mensen die slecht ter been zijn moeten door familieleden naar een locatie worden gebracht om opgepikt te worden — en iemand meebrengen die hen verzorgt.

Soms bellen de buren van invalide mensen de hulplijn, vertellen dat ze vertrekken, en of de bedlegerige buur kan worden geëvacueerd. “Dat gaat niet. Dat vind ik heel moeilijk.”

Petrovski raadt de vluchtelingen die Voloske bereiken aan om verder te trekken. Dat zegt hij niet omdat hij verwacht dat de Russen tot de Dnipro zullen komen: volgens de vrijwilliger zal het Oekraïense leger de Russen weerstaan, en biedt de rivier bovendien een geografische bescherming. Wel jaagt het regelmatige gehuil van het luchtalarm in de omgeving de evacuees angst aan. “Je kunt hier de raketten zien overvliegen.” De vrijwilliger wijst erop dat het vliegveld van Dnipro slechts zes kilometer verderop ligt: twee weken geleden verwoestten Russische raketten de luchthaven van de stad. De vluchtelingen hadden de lichtflitsen gezien en de explosies gehoord.

Vanuit Voloske worden de evacuees op de trein gezet. De westelijke regio Ivano-Frankivsk kwam onlangs met het aanbod per dorp vijftig mensen op te nemen. Of de stroom vluchtelingen zal opdrogen kan Jan Tomasz Rogala niet zeggen. “Rusland wil de Donbas en het zuiden in handen krijgen; Oekraïners geven hun land niet op. Er komt dus meer oorlog”, concludeert de chauffeur. “We blijven evacueren tot het niet meer gaat.”

