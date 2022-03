Vluchten uit bestookte steden Oekraïne steeds moeilijker

Onophoudelijk klonk afgelopen weekend in verschillende steden het luchtalarm. Van Marioepol tot aan Charkov en Kiev werden inwoners opgeroepen te schuilen tegen de Russische aanvallen.

Zo werden ten noordwesten en oosten van Kiev zware gevechten met Russische troepen gemeld. In de voorstad Irpin kwam de Amerikaanse journalist Brent Renaud, die materiaal verzamelde voor een documentaire over vluchtelingen, om het leven. Zijn auto werd bij een checkpoint beschoten. De burgemeester liet weten journalisten niet langer in zijn stad toe te laten, om hun veiligheid niet op het spel te zetten.

In de Oekraïense hoofdstad zelf bereiden de inwoners zich voor op een blokkade van Russische militairen. Er zijn voorraden aangelegd om de achtergebleven mensen twee weken van eten te kunnen voorzien.

Ook woonwijken Marioepol geraakt

In de belegerde havenstad Marioepol gingen de bombardementen afgelopen weekend onverminderd door, waarbij ook gebouwen in woonwijken zouden zijn geraakt. Volgens de gemeenteraad zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 2000 inwoners van de stad omgekomen.

De inwoners van Marioepol hebben een tekort aan eten, water en medicijnen, meldt het Internationale Rode Kruis. “Dode lichamen, van strijders en burgers, liggen onder puin of open en bloot op de plek waar ze zijn gedood”, stelt de hulporganisatie in een verklaring. De gewonden kunnen niet worden verzorgd.

Evacuatie van burgers uit de stad Irpin. Beeld AFP

De Oekraïense president Zelenski beloofde in een videoboodschap dat een konvooi met 100 ton aan humanitaire hulp op weg is naar de havenstad. De trucks, die alleen overdag kunnen rijden, zouden maandag in de Marioepol moeten aankomen. Maar het is nog maar de vraag of het lukt om de hulpgoederen ook daadwerkelijk de stad in te krijgen.

Humanitaire corridors

Ook wordt het voor Oekraïners die willen vluchten voor het geweld steeds moeilijker om weg te komen uit de bestookte steden. De Oekraïense autoriteiten beloofden dat zondag in overleg met Rusland meer dan tien humanitaire corridors, onder andere een bij Marioepol, zouden worden ingesteld om mensen te kunnen evacueren. Maar over de veiligheid van die corridors kwamen voortdurend wisselende berichten binnen.

Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek lukte het zondag toch nog om een paar duizend inwoners van Kiev te evacueren, zei ze in een tv-interview. Ook uit de oostelijke Loehansk-regio zijn zo’n 5000 mensen geëvacueerd, zei ze. Een Britse hulporganisatie liet weten met succes een groep van 100 kinderen en hun begeleiders vanuit Poltava in veiligheid te hebben gebracht in het westen van het land.

De actuele situatie in Oekraïne. Beeld Bart Friso

Ook uit minder bekende plekken werden Russische aanvallen gemeld. Zo liet de burgemeester van Ivano-Frankivsk, een stad in het westen van het land, weten dat Russische troepen het vliegveld daar bestookten. En meldde de gouverneur van de zuidelijke Mykolajiv-regio dat op die plek negen mensen bij luchtaanvallen zouden zijn gedood.

Burgemeesters ontvoerd

Verder werd door het Oekraïense ministerie van buitenlandse opnieuw een ontvoering van een burgemeester gemeld. Vrijdag werd de burgemeester van Melitopol al ontvoerd en vervangen door een nieuwe, die inmiddels door het Russische leger is geïnstalleerd. Zondag zou de burgemeester van de zuidelijke stad Dniprorudne door eenzelfde lot zijn getroffen.

Tussen alle berichten over ontvoeringen, aanvallen, omsingelingen en evacuaties kwam zondag ook het bericht dat Rusland en Oekraïne verder zullen praten. Maandag zullen de gesprekken tussen de twee landen per videoverbinding worden voortgezet, bevestigde een adviseur van president Zelenski. Ook een Kremlin-woordvoerder bevestigde dat er maandag besprekingen zullen plaatsvinden.

