Vluchtelingenkamp op Lesbos overvol na komst nieuwe migranten

De migranten voeren donderdagavond in dertien bootjes naar Lesbos, dat slechts tien kilometer van de Turkse westkust ligt. Aan boord waren ongeveer 540 mensen, onder wie 240 kinderen, melden de Griekse autoriteiten. Bij Kos en verder naar het noorden werden nog eens tientallen migranten uit zee opgepikt.

De migranten werden overgebracht naar het kamp Moria op Lesbos, waar nu meer dan tienduizend mensen verblijven. Het is ingericht op maximaal drieduizend vluchtelingen. Oxfam sloeg donderdag alarm over de toestand in dat kamp, het is overbevolkt en er is er slechts een arts voor alle migranten.

In het kamp zijn regelmatig vechtpartijen tussen verschillende groepen vluchtelingen, melden bewoners aan hulporganisaties. Vorig weekend werd een 15-jarige jongen uit Afghanistan doodgestoken in Moria, juist in een zone die veilig zou moeten zijn voor kinderen.

Het overvolle vluchtelingenkamp op Lesbos. Beeld AFP

3250 nieuwkomers in twee weken

“De eilanden zitten nu aan hun limiet”, zegt Alexandros Konstantinou van de hulporganisatie GCR tegen persbureau AFP. De vluchtelingenorganisatie IOM maakte gisteren bekend dat er 3250 nieuwkomers op de Griekse eilanden zijn geregistreerd in de eerste helft van augustus.

Griekenland beschuldigt Turkije van het doorlaten van de migranten, terwijl dat volgens een akkoord tussen dat land en de Europese Unie niet meer zou moeten gebeuren. De Griekse minister van buitenlandse zaken Nikos Dendias sprak zijn ‘grote ontevredenheid’ uit over de komst van de bootvluchtelingen.

De aantallen migranten vanuit Turkije naar Griekenland lopen de laatste tijd weer op. Maar ze zijn nog lang niet zo hoog als in 2015, toen er dagelijks duizenden mensen aankwamen op de Griekse eilanden. Velen van hen kwamen uit het door oorlog verscheurde Syrië. Na het sluiten van de deal tussen EU en Turkije in 2016 daalde het aantal migranten sterk.

Volgens de deal houdt Turkije iedereen tegen die naar de EU wil en vangt het land die mensen zelf op. In ruil daarvoor krijgt Ankara steun uit Brussel. Maar de Syriërs in Turkije staan de laatste tijd onder druk om terug te keren naar hun land. In het grootste deel van Syrië is het nu rustig, maar het land is wel zwaar getekend door de oorlog tussen het leger, de rebellen en Islamitische Staat.

