Vluchtelingen over verwoesting in Oekraïne: ‘Ze waren dronken, schoten op burgers’

Als een vrijwilliger zich niet over haar had ontfermd, was Svetlana Ponomarenko doorgestiefeld naar de uitgang van het treinstation — waar niemand op haar wacht. In haar armen houdt ze een slapend meisje van een jaar oud. Op de trap van het perron naar de centrale hal struikelen haar vier andere kinderen over haar benen. Ze lijken bang te zijn hun moeder uit het oog te verliezen.

In Oezjhorod, een plaats in het uiterste westen, arriveren dagelijks oorlogsslachtoffers uit de regio Donbas. Daar, in het oosten van Oekraïne, is het front flink in beweging. Terwijl de Russen bij Kiev, Charkov en Marioepol vastlopen, dreigen ze in de Donbas de stellingen van het Oekraïense leger te omsingelen. Voor de bewoners van het strijdgebied is geen medelijden, zo blijkt uit de verhalen van de vluchtelingen.

“We zijn van dorp naar dorp gevlucht. Ze verwoesten alles”, zegt Svetlana, nadat de lokale hulpverleners haar en haar kinderen aan een tafel hebben gezet. Daar probeert de moeder van vijf voor het eerst in twee dagen iets te eten: borsjtsj, ofwel bietensoep, gevuld met aardappel en vlees. “Een bom viel op ons huis. Toen we uit de kelder kropen waren het dak en de ramen verdwenen.”

‘Toekomst wordt bepaald in de Donbas en het zuiden’ “De beste verdedigingslinie en waarschijnlijk de meest ervaren strijders”, zo beschrijft Maria Zolkina op haar Twitter-account de Oekraïense troepen in de Donbas. De Oekraïense politiek analist is afkomstig uit de regio Loehansk, en specialiseerde zich in alle zaken rond de regio Donbas. Daar vecht het leger al acht jaar tegen door Rusland gesteunde gewapende milities. “De toekomst wordt bepaald in de Donbas en in het zuiden. Na het bezetten van die gebieden zal Poetin een staakt-het-vuren voorstellen. Om zich er vervolgens niet meer uit terug te trekken.”

Schieten op burgers

Het huis van Svetlana ligt even ten noordwesten van Izjoem. Dat stadje is gesitueerd aan de hoofdweg van Charkov naar Donetsk, die daar de rivier de Severski Donets passeert. Mocht Izjoem vallen — wat volgens het Oekraïense legercommando nog niet het geval is — ligt voor de Russen de weg naar het zuiden open. De militaire eenheden van de Oekraïners in Kramatorsk en Severedonetsk dreigen dan te worden afgesneden van het achterland.

Het leger had aanvankelijk hevig teruggevochten, vertelt Svetlana. Maar het Oekraïense verzet brak toen de vliegtuigen gingen bombarderen. “Overdag was het rustig, maar in de nacht gooiden ze in elk dorp een stuk of zeven bommen.” Na de luchtbombardementen hielden de gevechten op, en betraden de Russen het dorp. “Ze waren dronken. Ze schoten met machinegeweren op de huizen, en vervolgens ook op de bewoners.”

Via wegen die bezaaid liggen met mijnen haalde Svetlana uiteindelijk met haar kinderen het treinstation van Kramatorsk. De duizend kilometer lange treinreis naar het westen nam twee dagen en een nacht in beslag. “Ik heb al die tijd niet kunnen huilen. Ik was alleen maar bang.” Haar driejarige zoontje Artjem weigert intussen de saucijs die zijn moeder hem probeert te voeren.

Hulpverleners vertrekken

De Oekraïners kunnen hun posities niet in de steek laten, zo blijkt uit de verhalen van de vluchtelingen. De steden en dorpen aan het aloude front in de Donbas worden namelijk ook hevig bestookt — weliswaar niet met vliegtuigen maar met artillerie. In plaatsen die jarenlang in de luwte lagen, zoals Severedonetsk, Toretsk, en Bachmoet, is veel schade aan woonhuizen en flats.

Zelf geharde hulpverleners vertrekken. Zo ook Ina Dolja, een vrouw van begin vijftig die zaterdag met de auto in Oezjhorod arriveerde — na een reis van vele dagen vanuit haar woonplaats Bachmoet, een kleine stad in de Donbas. Ze werkt voor Poliska, een hulporganisatie die acht jaar lang actief was in de frontregio. “Ik kon mijn mensen niet achterlaten. Maar uiteindelijk gaf mijn instinct de doorslag”, zegt ze.

Ina Dolja verliet Bachmoet met haar kleinkinderen van vier en acht jaar. “Ja, ik vrees het ergste”, antwoordt ze op de vraag of het leger in de Donbas omsingeld wordt. Haar zoon, de vader van haar kleinkinderen, bleef achter. “Hij wil zijn stad verdedigen.”

Naar Hongarije

Dat de Russen uitgerekend in de Donbas een tactiek van de verschroeide aarde hanteren is een schok voor de bewoners, vertelt Ina Dolja — die nu op het treinstation van Oezjhorod haar streekgenoten probeert bij te staan. “Zelfs de mensen die in 2014 pleitten voor aansluiting bij Rusland haten Poetin nu”, zegt ze. “De regio Loehansk wordt verwoest. Dit is genocide.”

De vrijwilligers van het treinstation hebben inmiddels verblijf gevonden voor Svetlana. Zij zal in Oezjhorod haar man opwachten, die zich in Kiev bevindt. Vervolgens zal het gezin doorreizen naar Hongarije, waar de oma van de kinderen woont. “Ik ben een sterke vrouw. Ik heb vijf kinderen gebaard”, zegt de Oost-Oekraïense, voor het eerst met een glimlach.

