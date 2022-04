Vluchtelinge Lena had nooit gedacht dat Marioepol verwoest zou worden

Zigzaggend door de velden ontkwam Lena per auto aan de beschietingen — over een weg die op zich al gevaarlijk was vanwege landmijnen.

“Marioepol is de plek waar mijn herinneringen wonen. De eerste kus, de wandeling van het eindexamenfeest terug naar huis… Toen ik later, als lerares, van hetzelfde feest terug wandelde naar huis, door dezelfde straat, zag ik mezelf weer als meisje. De muren en stenen gaven me die herinnering terug. Huizen en straten zijn als een archief waarin je verleden wordt bewaard.”

‘Ik realiseer me hoe weinig foto's ik heb’

Lena Ponamarova (37) slaagde er half maart in Marioepol te ontvluchten. Ze werkte er als psycholoog op een school. Nu verblijft ze in de West-Oekraïense stad Oezjhorod, waar ze met vluchtelingenkinderen werkt. “Toen mijn vader stierf, realiseerde ik me hoe weinig foto’s ik van hem heb. Nu Marioepol verwoest is, realiseer ik me hoe weinig foto’s ik heb van mijn stad.”

De meest nabije herinnering aan Marioepol is de ‘topol’, de populier. Er stond een hele hoge achter haar geboortehuis. “Mijn kinderwereld was rond deze boom gebouwd.” Haar liefste herinnering is de zee, waar ze als kind met een scheepje op mocht varen. Er waren fabrieken en er was de haven, waar winkels, horeca, cultuur en toerisme omheen ontsproten. “In Marioepol ontmoetten verschillende culturen elkaar. Er waren contrasterende meningen en ideeën.”

‘Het theater was de troefkaart van de stad’

De favoriete wandeling leidde naar het drama-theater — dat door een Russische bom volledig werd verwoest. In het naastgelegen park zaten de mensen op het gras, dat Lena Ponamarova zich inbeeldt als weldadig groen. Ze picknickten er, flaneerden er, en speelden er bordspellen. Talloze keren bezocht ze het park met de kinderen van haar school, om er te tekenen en te praten. “Het theater was het centrum van alles. Het was de troefkaart van de stad.”

Op zomeravonden beklom ze het platte dak van haar huis. Daar kon ze alleen zijn. Onder het genot van een lome zeebries keek ze over de daken, de haven en de zee. “De zee was er altijd, en overal. Ik realiseerde me niet dat er mensen bestaan die nooit de zee zien. En nu mis ik de zee… — oh, daar gaat mijn make-up.”

De laatste jaren was de oorlog dichtbij en dat wist ze. Als psycholoog bezocht ze de kinderen aan de frontlinie, die enkele tientallen kilometers verderop lag. Dat Marioepol verwoest zou worden, had ze nooit verwacht. “De militairen waren professioneel en hadden hun posities bestendigd. Ze zouden er klaar voor zijn.”

Ze was bezig met de verbouwing van haar huis

Op de dag van de invasie was ze bezig met de laatste loodjes van de verbouwing van haar huis. Toen de klusjesman, die de tegels van de keuken zou doen, niet kwam opdagen, was ze verontwaardigd geweest. “Hoezo oorlog? We moeten aan de slag.”

Tijdens het beleg ontsnapte ze ternauwernood aan de dood. Op 8 maart was ze de bomkelder uitgekropen, om met vrienden gauw wat te drinken ter ere van Internationale Vrouwendag. Precies op dat moment verwoestte een bom de schuilplaats. “Alcohol redde mijn leven”, pleegt ze sindsdien te zeggen.

In gesloten en verwoeste supermarkten had ze naar laatste restjes eten gezocht. Toen het echt niet meer ging, was ze met haar moeder, haar hond en haar schildpad in de auto gestapt. Zigzaggend door de velden ontkwamen ze aan beschietingen — over een weg die op zich al gevaarlijk was vanwege landmijnen. Na zeventien controleposten van het Russische leger arriveerden ze in het veilige kustplaatsje Berdjansk. “Die bevrijding is nu het meest emotionele moment dat me verbindt met mijn stad.”

‘Marioepol beschermde andere steden’

Nu, van een afstand bekeken, begrijpt Lena Ponamarova dat er misschien geen andere afloop mogelijk was. Door zich zo fel te verdedigen tegen de Russen beschermde Marioepol andere Oekraïense steden, denkt ze. “Misschien is dat zelfs heroïsch te noemen.”

Maar in de stad zelf voelt dat niet zo, weet ze uit eigen ervaring. Daar overheerst woede, machteloosheid en verdriet. “De hoop van de achterblijvers dat Oekraïne hen zou kunnen redden, is ijdel geweest.”

Lees ook:

Het Azov-bataljon is moeilijk voor wie Oekraïne wil steunen

Wat te doen als zich binnen het Oekraïense leger, dat een zeer gerechtvaardigde strijd levert tegen de Russen, een bataljon bevindt met een uiterst bedenkelijke reputatie? Die vraag stelt columnist Stevo Akkerman zichzelf.

Rusland lijkt de Oekraïense militairen in de Donbas in te willen sluiten

De Russen proberen met een zwaar offensief in de Donbas de Oekraïense verdedigers in de tang te nemen. Maar daar stuiten ze op de best getrainde Oekraïense troepen, die volop tijd hebben gehad om zich in te graven.

Hoe Dnipro zich schrap zet voor de naderende oorlog. ‘Hier is beschaving’

Nu de Russen hun offensief op de regio Donbas richten, wordt de Oost-Oekraïense stad Dnipro een frontstad. ‘Wie sterk is, neemt de verdediging ter hand. Wie bang is, vlucht.’