Vluchteling krijgt van Griekse rechter 52 jaar cel omdat hij de boot bestuurde

Een Syrische asielzoeker is in Griekenland tot 52 jaar cel veroordeeld, omdat hij het bootje zou hebben bestuurd waarmee hij en anderen vorig jaar vanuit Turkije illegaal de oversteek maakten. Daarmee is hij volgens de Griekse rechter schuldig aan mensensmokkel. De vluchteling kreeg ook een astronomische boete van 242.000 euro opgelegd. Mensenrechtenorganisaties eisen zijn vrijlating, net als die van honderden soortgelijke verdachten en veroordeelden.

Vluchtelingen besturen zelf de bootjes waarmee zij de gevaarlijke oversteek vanuit Turkije naar de Griekse eilanden maken. Meestal wijzen de mensensmokkelaars aan de Turkse kant willekeurig een man aan om die taak op zich te nemen. Volgens de Griekse wet is degene die aan het roer staat echter automatisch een mensensmokkelaar.

Illegale grensoverschrijding

Op grond daarvan veroordeelde de rechtbank op het eiland Lesbos de Syriër niet alleen voor illegale grensoverschrijding, maar ook voor de hulp daarbij. De rechter sprak hem vrij van het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens. In maart vorig jaar zette de Syriër met onder meer zijn vrouw en drie kinderen voet aan wal op Chios.

Mensenrechtenorganisaties noemen de Griekse interpretatie van mensensmokkel al langer absurd. De rechtsgang op Lesbos bestempelen ze ook als onder de maat.

“De belangrijkste getuige van de openbaar aanklager, een medewerker van de kustwacht, heeft niet eens verklaard dat hij de veroordeelde de boot heeft zien besturen”, zegt Johannes Körner van ‘You can’t evict Solidarity’, een van de organisaties die de rechtszaken tegen de bestuurders van de bootjes probeert te volgen. Dat is nog niet eenvoudig, vertelt Körner, omdat ze vaak direct na aankomst worden opgepakt en vastgezet. Ze zitten vaak maanden in voorarrest met beperkte toegang tot juridische ondersteuning in hun eigen taal.

De rechtszaken duren gemiddeld 38 minuten

Uit onderzoek met partnerorganisaties bleek volgens Körner dat er eind vorig jaar tegen de 2000 mensen vastzaten in Griekse cellen, omdat ze verdacht werden van of veroordeeld zijn voor het besturen van de bootjes.

“De rechtszaken duren gemiddeld 38 minuten, het bewijs ontbreekt veelal en de vluchtelingen krijgen torenhoge straffen opgelegd”, zegt Körner. Bovendien leidt het beleid tot schrijnende toestanden. Direct na aankomst worden de vaak getraumatiseerde mannen gescheiden van hun familie en vastgezet.

De advocaat van de Syriër, ook van een hulporganisatie, is in hoger beroep gegaan. Dat dient waarschijnlijk over een jaar, en tot die tijd blijft de vluchteling in de cel. Hij heeft al ruim een jaar in voorarrest gezeten. De advocaat roept Griekenland en de EU op ‘onmiddellijk een eind te maken aan het willekeurig vastzetten van migranten, en degenen die op deze manier van mensensmokkel worden beschadigd meteen vrij te laten’. De Griekse autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

