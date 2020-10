Vliegtuig voor vluchtelingen mag niet naar Lesbos. ‘Dit moet wel om politieke redenen zijn’

Het vliegtuig dat maandag zou landen op Lesbos om vluchtelingen op te halen, is een half uur voor landing gesommeerd om uit te wijken naar Athene. De actiegroep We Gaan Ze Halen (WGZH) meldt dat de gezagvoerder in het vliegtuig strikte orders heeft gekregen om uit te wijken. Het zou gaan om veiligheidsredenen. De toestemming om te landen op Mytilini Airport op Lesbos was voor vertrek verleend, maar lijkt nu ingetrokken.

Het team van de actiegroep We Gaan Ze Halen zegt het vliegtuig niet te verlaten voordat zij op Lesbos zijn aangekomen. “We zijn boos dat ze ons de toegang tot Lesbos hebben geweigerd", laat Johannes van den Akker, secretaris van WZGH, aan Trouw weten. “Binnen tien minuten moesten we beslissen of we uit zouden stappen of terug zouden vliegen. De reden van weigering wilden ze niet geven.” Volgens Van den Akker ‘moeten het wel politieke redenen zijn.’

WZGH blijft voorlopig in Athene, meldt de organisatie via Facebook. ‘Het team (...) heeft verklaard het vliegtuig niet te verlaten voor ze op Mytilini Airport zijn aangekomen.’

Met een vol vliegtuig terug

WZGH vertrok vandaag met een leeg vliegtuig naar Lesbos om daar vluchtelingen op te halen. De groep hoopt woensdag met een vol vliegtuig terug te keren naar Nederland. Daarmee wil WGZH het kabinet onder druk zetten om meer vluchtelingen op te nemen dan het honderdtal dat is afgesproken in het ‘Moria-akkoord’. De actie krijgt steun van de oud-premier van Griekenland, George Papandreou, en enkele Griekse oppositiepartijen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vindt de actie geen goed idee. Zij riep WGZH vrijdag op om hun plan te staken, omdat deze de ‘reeds in gang gezette inspanningen van de Griekse autoriteiten, de Europese Commissie, Nederland en andere lidstaten’ om vluchtelingen op te vangen zou doorkruisen.

Het was de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos zou blijven wachten in de hoop de vluchtelingen mee te nemen naar Nederland. De actiegroep zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan die ze tot nu toe heeft gedaan en de actie toch zal steunen.

