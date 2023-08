Vliegtuig met Prigozjin aan boord crasht, de wereld gaat uit van wraak van Poetin

De laatste twee maanden liep Jevgeni Prigozjin rond met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Hoelang zou de Wagner-baas het nog overleven, nadat hij openlijk in opstand was gekomen tegen de Russische president Vladimir Poetin?

Waarschijnlijk heeft zijn laatste uur woensdag geslagen. Het Russische staatspersbureau Tass kwam die avond als eerste met het nieuws: volgens het ministerie van noodsituaties zou er net ten noorden van Moskou een privéjet zijn gecrasht, met tien mensen aan boord.

Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar St. Petersburg. Niet veel later kwam Rosaviatsiya, het Russische luchtvaartagentschap, met het bericht dat Prigozjin op de passagierslijst stond. Later meldde de organisatie dat zijn rechterhand Dmitri Utkin ook aan boord zou zijn. Op sociale media doen verschillende filmpjes de ronde van een vliegtuig dat naar beneden stort, en van een brandende hoop brokstukken in een veld. De beelden zijn nog niet geverifieerd.

Of de Wagner-baas ook werkelijk aan boord was van het gecrashte vliegtuig, is de vraag. Hoewel er in totaal tien mensen op de passagierslijst stonden, meldde het Russische staatspersbureau Ria dat nooddiensten acht lichamen hebben gevonden. Later werd dat bijgesteld naar tien. Ook zou er op het moment van de crash nog een tweede vliegtuig in het bezit van Prigozjin in de lucht zijn.

Tekst gaat door onder kaart.

De plek waar het vliegtuig neerstortte. Beeld Bart Friso

Als blijkt dat Prigozjin is omgekomen, zou dat “geen verrassing moeten zijn”, reageerde een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Een liquidatiepoging, in opdracht van Poetin, is een vrij plausibel scenario.

Ooit was Prigozjin een goede getrouwe – en tevens de cateraar – van president Poetin, maar van die relatie was inmiddels weinig meer over. Sinds de Russische invasie van Oekraïne groeide de Wagner-baas, die met zijn duizenden huurlingen flink strijd leverde in Oekraïne, uit tot een speler waar Moskou moeilijk omheen kon. In filmpjes die Prigozjin online verspreidde uitte hij regelmatig zijn ongenoegen met de Russische legertop, hoewel hij zijn pijlen nooit direct op Poetin richtte.

Dat deed hij wel toen hij, precies twee maanden geleden, met zijn troepen de grens tussen Oekraïne en Rusland overstak, en aankondigde richting Moskou op te rukken. Hoewel hij later zelf zou zeggen dat hij in opstand kwam tegen de Russische legerleiding, en niet tegen Poetin, zal de Russische president Prigozjins muiterij hoogstwaarschijnlijk hebben geïnterpreteerd als een directe provocatie.

Na een tussenkomst van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko leken de gemoederen weer even bedaard. Prigozjin en Poetin kwamen tot een overeenkomst: de Wagner-troepen zouden zich terugtrekken, en Prigozjin zelf zou naar Belarus uitwijken. In ruil daarvoor zouden zijn huurlingen niet vervolgd worden, en zou de strafzaak tegen hem - wegens muiterij - ook worden ingetrokken. Hij had niks te vrezen, zo drukte Poetin zijn voormalige vriend op het hart. De Russische president zou de veiligheid van Prigozjin ‘persoonlijk garanderen’.

Poetins wraak leek een kwestie van tijd

Maar aangezien Poetins vijanden voor minder uit een raam zijn gevallen of vergiftigd, leek het slechts een kwestie van tijd voordat Poetins wraak Prigozjin zou inhalen. Het zorgde al voor enige opgetrokken wenkbrauwen dat de Wagner-baas na deze stunt zo lang ongedeerd rondliep.

Prigozjins opstand had duidelijk gemaakt dat de Russische politieke en militaire gelederen zich ook weer niet zó snel rond Poetin sloten als hij misschien gehoopt had. Zo boden de Russische militairen in het zuidelijke Rostov aan de Don niet bar veel verzet toen de huurlingen de stad binnentrokken. Ook werd een van Poetins generaals, Sergej Soerovikin, op non-actief gesteld, volgens Russische media omdat hij mogelijk met Prigozjin zou hebben samengespannen.

Het droeg bij aan het beeld dat Poetin de touwtjes niet meer zo stevig in handen had als hij zou willen. Een pijnlijk beeld voor een president, zeker in oorlogstijd. Poetin lijkt in ieder geval vastbesloten om zijn autoriteit weer te herstellen. Met Soerovikin werd dinsdag al afgerekend: toen maakten de Russische autoriteiten bekend dat hij definitief uit zijn functie was ontheven. En als blijkt dat Prigozjin niet alleen op de passagierslijst stond, maar ook in het vliegtuig zat, is Poetins wraak volbracht.

Volg de ontwikkelingen rond de vliegtuigcrash in ons liveblog over de oorlog in Oekraïne.

Lees ook:

Hoe Prigozjin zich tegen zijn Russische broodheer keerde

De man die groot werd dankzij Poetin nam nooit een blad voor de mond, maar ontzag daarbij de Russische president altijd. Tot afgelopen juni.