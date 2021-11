Vleermuis vliegt er vandoor met de titel ‘Vogel van het Jaar’

In Nieuw-Zeeland heeft de pekapeka-tou-roa, een inheemse vleermuizensoort, de titel ‘Vogel van het Jaar’ gewonnen. Er is alleen een probleem: een vleermuis is helemaal geen vogel, maar een zoogdier. Toch voegde de milieugroep Forest & Bird het beest toe aan zijn wedstrijd om zo meer aandacht te vragen voor de ernstig bedreigde diersoort. Volgens de manager van Forest & Bird, Lissy Fehnker-Heather, heeft de vleermuis – ongeveer zo groot als je duim – te maken met dezelfde gevaren als vele inheemse vogelsoorten. Door toedoen van ratten, buidelratten, hermelijnen en katten daalt de vleermuizenpopulatie met ongeveer 5 procent per jaar.

Bijkomend voordeel voor de pekapeka en zijn soortgenoten: de prijs is ook goed voor het vleermuizen-imago, dat de afgelopen twee jaar nogal een knauw kreeg door de rol die de beesten mogelijk zouden spelen bij het ontstaan en muteren van het coronavirus. Maar dat is bijvangst, aldus Forest & Bird, en was zeker niet het doel van de nominatie.

De pekapeka won de verkiezing met een voorsprong van drieduizend stemmen op de kakapo, een kleurrijke niet-vliegende papagaaiensoort. De wedstrijd deed veel stof opwaaien op sociale media; enkele vogelliefhebbers noemden de winst van de vleermuis ‘een grote grap’ en schreven dat er sprake was van verkiezingsfraude.

