Vlaamse viroloog ergert zich aan feestje van Antwerp-voetballers

De Belgische viroloog Marc Van Ranst stoort zich aan de wijze waarop de spelers van Antwerp zaterdag hun winst op Club Brugge in de Belgische bekerfinale vierden. Nu er in België weer steeds meer coronagevallen opduiken en in Antwerpen zelfs een avondklok is ingesteld, vond Van Ranst met name de manier waarop de voetballers na afloop op de foto gingen ongepast. Te zien waren lachende gezichten, gebalde vuisten en innige omhelzingen.

Van Ranst, een Vlaamse bekendheid door zijn tv-optredens, tweette erover. “Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met tien personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik”, schreef hij.

