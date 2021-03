Vlaams Belang trekt kandidaat Audiovisueel fonds in vanwege homofobe uitspraken

De kandidatuur van Jef Elbers voor het Vlaams Audiovisueel Fonds is onder druk komen te staan nadat hij in een interview met De Standaard afgelopen weekend zijn ergernis uitte over het ophemelen van lhbti’ers. “Transseksualiteit is abnormaal en dat zeg ik zonder waardeoordeel: het is niet de norm, dus ab-normaal. Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit.”

De standpunten van Elbers waren al langer bekend. De Vlaamse nationalist schreef eerder al verschillende opiniestukken, waarin hij het onder meer had over de 'gekke transgenderziekte’. Desondanks droeg Vlaams Belang hem vorige week aan voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat investeert overheidsgeld in Vlaamse films, tv-series en games. Iedere politieke partij heeft de mogelijkheid een voorzitter aan te dragen.

Aanvankelijk nam de rechts-populistische partij enkel afstand van Elbers zijn 'platte bewoordingen’, omdat ze op persoonlijke titel plaatsvonden. Maandag trok het Vlaams Belang toch de kandidatuur van Elbers in. “Wij willen het signaal geven dat wij geen homofobe partij zijn”, vertelde partijvoorzitter en leider Tom Van Grieken maandag in het radioprogramma De Morgen.”

Desondanks deed het hem pijn om Elbers terug te trekken als mogelijke kandidaat. “Ik vind zijn mening irrelevant voor het oordeel over zijn kwaliteiten, die buiten kijf staan. Maar nu is zijn persoonlijke mening blijkbaar een struikelblok. Dat ruikt naar een beroepsverbod zoals in nazi-Duitsland of zoals bij de Stasi. Heb je een foute politieke mening, dan mag je je job niet uitoefenen. Ga je aan een loodgieter of een dokter vragen wat zijn politieke mening is voor hij zijn job mag uitoefenen?”

Wie de nieuwe kandidaat wordt, is nog niet duidelijk. Van Grieken zegt daar later over te vergaderen met het partijbestuur.

