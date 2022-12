VK zucht onder stakingsgolf: leger staat klaar om bij te springen met Kerst

Zo’n 100.000 Britse verpleegkundigen hebben donderdag uit protest het werk neergelegd. De grootste staking in deze beroepsgroep ooit in het Verenigd Koninkrijk komt in een week die de aftrap vormt voor een golf aan werkonderbrekingen die tot het einde van het jaar zal duren.

Dinsdag en woensdag lag het Britse treinverkeer bijvoorbeeld ook al grotendeels plat. Ruim 40.000 spoorwerkers legden, bepaald niet voor het eerst dit jaar, het werk neer om hun eis tot loonsverhoging kracht bij te zetten. Vrijdag en zaterdag doen zij dat opnieuw. Dan in het gezelschap van buschauffeurs, wegwerkers en het bagagepersoneel op vliegveld Heathrow.

Ook 115.000 postmedewerkers staakten deze week. Volgende week volgen de ambulancechauffeurs en paspoortcontroleurs. Wellicht moet het leger rond Kerst zelfs bijspringen om chaos te voorkomen.

Afgelopen mei voorspelden arbeidsmarktanalisten een ‘zomer van ontevredenheid’. En inderdaad: niet alleen treinpersoneel, maar ook postbodes, leraren en advocaten legden in de zomer hun werk tijdelijk neer, of vlak daarna. Tussen juni en oktober gingen 1,1 miljoen werkdagen verloren aan stakingen: het hoogste aantal in een periode van vijf maanden sinds begin 1990. De ontevreden zomer begon zo via de herfst naadloos over te lopen naar een nog onrustiger ‘winter van ontevredenheid’.

Een groep postmedewerkers staat rond een vuur tijdens een staking dinsdag in Londen. Beeld Getty Images

De ergste stakingen moeten nog komen

De spoorwegstaking leidde deze week tot een rustige Londense binnenstad. Volgens Freespace, een bedrijf dat de kantoorbezetting bijhoudt, was dinsdag bijvoorbeeld slechts 22 procent van alle kantoorruimte in de Britse hoofdstad in gebruik – tegen 51 procent een week eerder.

En het ergste qua stakingen moet in de tweede helft van deze maand dus nog komen. Verschillende Britse media publiceerden even tragische als handige stakingsschema’s, waarop tot aan 31 december per dag staat aangegeven welke diensten deels of geheel buiten dienst zullen zijn.

De Britse regering houdt vol dat zij het personeel in de publieke sector geen loonsverhoging kan bieden die gelijke tred houdt met de hoge inflatie. Want dat zou die inflatie alleen maar verder opdrijven. Volgens het Britse statistiekbureau stegen de inkomens in de private sector tussen augustus en oktober met 6,9 procent en die in de publieke sector met slechts 2,7 procent. De Britse consumentenprijzen lagen in oktober 11,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Met spoed getrainde militairen zullen wellicht de ambulancewagens besturen

De massale stakingen van verpleegkundigen, niet alleen donderdag maar ook op 20 december, betekenen dat ziekenhuizen duizenden afspraken moeten afzeggen. Dat is extra vervelend omdat toch al 7 miljoen Britten op een wachtlijst staan. En op 21 december zal de vraag allereerst zijn hoe mensen, in geval van nood, überhaupt bij een ziekenhuis moeten komen. Die dag staken de ambulancewerkers. Honderden met spoed getrainde militairen zullen die dag wellicht de ambulancewagens besturen.

Zo’n 600 andere militairen zullen van 23 tot en met 31 december een deel van de identiteitsbewijzen op luchthavens controleren. Dan staken namelijk de medewerkers van de paspoortcontrole. De Britse regering waarschuwt reizigers dat de wachttijden op de vliegvelden daardoor kunnen oplopen.

Op de inzet van het leger klinkt ook kritiek. Want reddende engel zijn is mooi, maar de militairen in kwestie hebben erdoor dus geen vrije Kerst. Terwijl ook zij dit financiële jaar slechts een loonsverhoging van 3,75 procent krijgen. Maar ja, het is Britse militairen nu eenmaal bij wet verboden te staken.

