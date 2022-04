Vitali (84) vreest dat de Russen ook zijn stad Odessa gaan innemen. ‘Voor jonge mensen is er nog hoop’

De Oekraïense bevolking zucht onder een nietsontziend militair offensief. Trouw volgt een aantal inwoners in verschillende delen van het land. Vandaag: Vitali Oplatsjko (84), inwoner van Odessa.

Hij had de reusachtige zwarte rookkolom gezien. Afgelopen zondag, in alle vroegte, vuurden de Russen kruisraketten af op een brandstofdepot aan de rand van Odessa. De wolk, het gevolg van de voltreffer, verduisterde de stad, en trok in de loop van de ochtend maar langzaam weg over zee.

De geluiden van het luchtalarm en het Oekraïense luchtafweer is zeeman Vitali Oplatsjko (84) nagenoeg gewend. Het zijn vooral de beelden uit Boetsja die hem door het hoofd blijven spoken. “Dat Rusland tot in de Veiligheidsraad van de VN zijn wandaden probeert te verbergen, dat is walgelijk”, vindt hij.

De voormalig zeekapitein verwacht dat de oorlog ook zijn stad bereikt. “Het kan een week duren, of twee, maar het komt ook naar ons.” Rusland zal de drie diepwaterhavens rond de stad — Odessa, Tsjernomorsk en Joezjni — niet met rust willen laten, verwacht Vitali Oplatsjko. “Dat zijn de poorten naar handel. Die willen ze of bezetten of ruïneren.”

Dichte bossen

Bij Mykolajiv, dat tweehonderd kilometer oostwaarts ligt, weerhoudt het Oekraïense leger de Russen al weken van een grondoffensief in de richting van Odessa. Maar als dat verzet breekt, kan het snel gaan, waarschuwt Oplatsjko. In het zuiden van Oekraïne verschillen de geografische omstandigheden namelijk flink met die in het noorden, bij Kiev. “Daar hielpen de dichte bossen, rivieren en moerassen ons om de vijand in een hinderlaag te lokken. Zo konden we met anti-tankraketten hele colonnes infanterievoertuigen uitschakelen. Op de zuidelijke steppen kunnen de Russen veel sneller voort.”

Bescherming tegen aanvallen vanuit de lucht is daarom vitaal voor Oekraïne. Vitali Oplatsjko toont zich verontwaardigd over Duitsland, dat antitankraketten en gevechtsvoertuigen levert die uit de Sovjettijd dateren. De reden zou zijn dat de Oekraïners het gebruik daarvan al onder de knie hebben, en die dus sneller in kunnen zetten. “Dat is geen goede aanpak. We hebben te maken met een leger dat tot de tanden bewapend is, met modern materieel.”

Dat het Westen geen vliegtuigen stuurt, begrijpt de zeeman wel: dat zou rechtstreeks oorlog met Rusland betekenen. “Maar waarom leveren jullie geen middellangeafstandsluchtafweer-raketten of anti-schipraketten? Die hebben we hier hard nodig.”

Architectuur

Het belang van Odessa blijft niet beperkt tot de prachtige Franse en Italiaanse architectuur van de stad. De haven van de stad speelt een essentiële rol in de wereldvoedselvoorziening, legt Oplatsjko uit. “Als de havens worden vernietigd ontstaat er hongersnood in het noorden van Afrika. De voedselprijzen zullen wereldwijd stijgen. Als je dat niet begrijpt, maak je een grote fout.”

Momenteel blokkeren Russische oorlogsschepen de toegang tot zee. In plaats van een schip met 80.000 ton tarwe of mais worden nu treinwagons volgestouwd met een fractie van die hoeveelheid, aldus de oud-kapitein. “Dat is logistiek onhandig en maakt het transport bovendien veel duurder.”

In de stad zijn de winkels vooralsnog bevoorraad, maar de koopkracht daalt wel: veel kantoren, fabrieken en bedrijven zijn immers dicht.

Afgelopen week trok Vitali Oplatsjko er met zijn hond John, een Engelse Mastiff, op uit. Op het strand was het enerzijds plezierig, vanwege de zon en de nabijheid van het zeewater. Tegelijkertijd was de wandeling een naargeestige ervaring: als er geen mensen langs het water kuieren, zoals gebruikelijk, is het eenzaam aan de kust.

“Voor jonge mensen is er nog hoop, want uiteindelijk zullen we in deze oorlog de overhand krijgen”, aldus de zeeman. “Maar voor mensen van mijn leeftijd is het een enorme stress. Als de omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog zich aan het eind van je leven herhalen, is dat een dramatische ervaring.”

