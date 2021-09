Viktor Orbán blaast met brieven de samizdat nieuw leven in in ‘totalitair Europa’

Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán is de liberale consensus binnen de Europese Unie tegenwoordig zo verstikkend dat die trekken aangenomen heeft van een ideologisch totalitaire omgeving: de premier kan niet meer zeggen wat hij denkt en vindt. Daarom zat er volgens hem niets anders op dan het doen herleven van een historische Sovjet-praktijk: de samizdat. ‘Samizdat’ is Russisch voor ‘zelf-gepubliceerd’, en stond in Sovjet-tijd voor clandestien gedrukte en uitgegeven literatuur die niet door de officiële censuur heen kwam. Boris Pasternaks Dr. Zjivago werd zo bijvoorbeeld voor het eerst uitgegeven, en Aleksandr Solzjenitsyns Kankerpaviljoen.

Eind vorig jaar begon Orbán met het publiceren – in Hongaars en Engels – van zijn eigen ‘samizdat-brieven’. Soms zijn die gericht op specifieke personen, zoals George Soros of de Britse historicus Timothy Garton Ash, soms meer in de vorm van een soort dagboekaantekeningen waarin hij zijn gedachten ventileert.

Na een bijeenkomst afgelopen zomer van de Europese Raad bijvoorbeeld, vlak nadat Orbáns regering de sterk bekritiseerde wet invoerde die het in Hongarije illegaal maakt om ‘lgbt-waarden’ te ‘propageren’, schreef de premier die ervaring van zich af in samizdat-brief nummer 11. Rutte beschreef de bijeenkomst destijds als een emotionele ervaring waarbij weinig ogen in de kamer droog gebleven waren: Xavier Bettel, de minister-president van Luxemburg, deed er een beroep op de emoties door te vertellen over de strijd die hij gevoerd heeft met zijn eigen homoseksualiteit. In Orbán’s brief wordt duidelijk dat hij het gesprek toch anders ervaarde: “De ministers onder de regenboogvlag trokken in gesloten formatie ten aanval,” schreef de Hongaarse premier, een groot fan van militaire beeldspraak.

Ordinaire leugenaars

Vorige week werd samizdat-brief nummer 13 gepubliceerd, ditmaal met de Central European University als onderwerp. De universiteit, ooit opgericht door Soros, zag zich een paar jaar terug genoodzaakt om al haar onderwijs te verplaatsen naar Wenen, nadat de regering-Orbán een wet had ingevoerd die het voor de Hongaars-Amerikaanse universiteit illegaal maakte om nog langer studenten te onderwijzen in Boedapest. Het gebouw van de CEU in Boedapest, dat destijds pas gerenoveerd was, bleef wel in het bezit van de universiteit. Vorige week werd er een conferentie gehouden: volgens Orbán bewijs dat alle mensen die beweerd hebben dat de CEU door hem het land uitgewerkt is ordinaire leugenaars zijn, aldus brief nr. 13.

Orbán sloot zijn brief ditmaal zelfs af met een shortlist van ‘grootste leugenaars’. Die twijfelachtige eer viel toe aan de Belgische politicus Guy Verhofstadt, de Nederlandse ex-Europarlementariër Judith Sargentini en de Europese Commissie. “Leugens leiden tot leugens,” schreef de premier gewichtig. “Waar gaat het heen met Europa?”

