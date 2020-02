Vijfde dode nieuw coronavirus in Italië

Het dodental van het nieuwe coronavirus in Italië blijft oplopen. De autoriteiten meldden maandag dat een 88-jarige man is overleden aan het longvirus. In het noorden van Italië zijn zeker 200 mensen besmet.

Alle doden in Italië waren ouderen, drie van hen hadden al gezondheidsklachten voordat ze het virus kregen.

Meerdere dorpen in het noorden van Italië zitten op slot. De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte blijven die enkele weken van kracht.

De Europese Commissie stelt dat maatregelen van EU-landen tegen het nieuwe coronavirus proportioneel en gecoördineerd moeten zijn, en gebaseerd op wetenschappelijke adviezen. EU-commissarissen Janez Lenarčič (crisismanagement) en Stella Kyriakides (volksgezondheid) reageren op de uitbraak in Italië. Het beperken van het vrije verkeer van personen is weliswaar een bevoegdheid van de lidstaten, maar dergelijke besluiten moeten in samenspraak worden genomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) hebben geen nieuwe reis- of handelsbeperkingen geadviseerd, benadrukten de commissarissen. De twee instellingen gaan dinsdag naar Italië om de situatie in kaart te brengen. Ook gaat de EU 232 miljoen euro mobiliseren om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Geen nieuwe maatregelen in Nederland

De uitbraak in Italië maakt voor de paraatheid van Nederlandse gezondheidsdiensten geen verschil. “We zijn goed voorbereid op een eventuele introductie van het virus in Nederland. Die structuur staat, of het nou in China of in Italië is”, laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het RIVM en het Erasmus MC in Rotterdam kunnen in hun laboratoria vaststellen dat iemand het virus heeft opgelopen. Ze doen dat door monsters te analyseren die met keelwatjes zijn genomen.

Noord-Italië is een populaire wintersportbestemming, ook onder Nederlanders. In de wintersportgebieden van de Dolomieten is vooralsnog niks aan de hand. Reisbrancheorganisatie ANVR houdt de situatie in de gaten maar benadrukt dat iedereen 'lekker kan gaan skiën'.

Uit het gebied dat door de Italiaanse autoriteiten hermetisch is afgesloten, zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen hulpvragen van Nederlanders gekomen. Er hebben zich ook geen bezorgde wintersporters gemeld.

De Nederlandse luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport nemen ook geen extra maatregelen. Zij volgen instructies van het RIVM op.

China stelt jaarlijkse parlementszitting uit

Het aantal sterfgevallen in China door het nieuwe coronavirus is fors gestegen, om het virus te beteugelen stelt China de jaarlijkse parlementszitting uit. Dat is voor het eerst in tientallen jaren, meldden Chinese staatsmedia.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. De afgelopen 35 jaar werd de bijeenkomst altijd in maart gehouden.

Intussen heeft de toerismesector in Azië een harde klap te verduren door de epidemie. Volgens economen van ING zorgt de uitbraak voor een schade van meer dan 100 miljard dollar.

Sinds de uitbraak zijn er 2592 mensen gestorven aan Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Ruim 77.000 mensen zijn geïnfecteerd, met name in de Chinese provincie Hubei.

Besmettingen rondom Iran

Inmiddels is het nieuwe virus ook aangetroffen in Bahrein, Koeweit en Afghanistan. De drie landen liggen naast of dicht bij Iran, waar al twaalf mensen zijn omgekomen door het longvirus en zeker 43 mensen besmet zijn.

In Koeweit zijn drie mensen besmet met het virus, zij zijn alle drie vanuit Iran naar Koeweit gegaan. De besmette persoon uit Bahrein is ook vanuit Iran naar het land gegaan. Het virus is in Afghanistan vastgesteld bij iemand in de provincie Herat bij de grens met Iran.

Zondag sloten buurlanden de grenzen met Iran al, om te voorkomen dat mensen besmet met het coronavirus vanuit Iran zouden vertrekken. Bahrein en Koeweit grenzen niet direct aan Iran, Afghanistan wel. Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan.

