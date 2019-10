Vijf doden door steekpartij op politiebureau in Parijs

De 45-jarige ICT’er Mickaël H. werkte, net als zijn slachtoffers, op het hoofdkwartier van de gendarmerie en de mobiele eenheid. Donderdag rond het middaguur stortte H. zich met een lang, keramisch mes – niet te signaleren door de detectiepoortjes van het zwaar beveiligde gebouw – eerst op een vrouwelijke collega in haar werkkamer. Daarna vermoordde hij drie mannelijke agenten. Zijn volgende potentiële slachtoffer, een agent die pas sinds een paar weken in functie is, schoot hem hierna dood.

Achttien maanden geleden bekeerde H. zich tot de islam, zo meldt de tv-zender BFMTV, die zich baseert op een bron bij de politie. Toch heeft het OM het onderzoek in eerste instantie toevertrouwd aan gewone rechercheurs en niet aan terrorismespecialisten. De vrouw van de dader is meegenomen voor verhoor en er is huiszoeking gedaan. Het gespecialiseerde terreurparket neemt de zaak volgens het OM pas over als blijkt dat er een verband is tussen de bekering van H. en de moorden.

Mickaël H. werkte sinds 2003 op de prefectuur en viel volgens zijn superieuren nooit op door afwijkend gedrag. Sommige collega’s omschrijven H., die slechthorend was en werd geboren op het eiland Martinique, wel als een eenling, iemand met weinig vrienden.

Verschillende politiebonden zinspeelden op de mogelijkheid dat bij H. de ‘stoppen zijn doorgeslagen’ vanwege een conflict op het werk of een ongelukkige liefde. De politiebond van de vakcentrale CFDT houdt het hoe dan ook op de ‘werkdrukhypothese’. Volgens de bond is er sprake van algehele malaise bij beide Franse politiekorpsen, de gendarmerie en de police nationale.

Maandag vond in de Franse hoofdstad nog een demonstratie plaats tegen de werkdruk van agenten. Sinds het begin van dit jaar maakten 52 agenten een eind aan hun leven, meer dan in andere jaren.

