Vietnam wint coronastrijd met agressief test- en quarantainebeleid

De afgelopen weken ging er een gevoel van trots en opluchting door de Vietnamese straten. Want terwijl het Westen een zwaar gevecht voert tegen het coronavirus, heeft Vietnam het gevreesde virus onder controle. Het 95 miljoen inwoners tellende land, dat een meer dan duizend kilometer lange grens met China deelt, telde tot nu toe 288 besmettingen en nul coronadoden. Omdat er bijna geen nieuwe besmettingen meer worden gemeld, is een eerder ingevoerde lockdown grotendeels afgebouwd en komt de economie weer wat op gang.

Dat het Zuidoost-Aziatische land het coronavirus de baas is, is volgens experts vooral te danken aan de zeer kordate aanpak. Scholen gingen na de eerste besmettingen al dicht, vluchten naar China werden in een vroeg stadium geannuleerd en dorpen werden wekenlang afgegrendeld omdat er een handvol coronazieken was gemeld.

Quarantainekampen

Daar bleef het niet bij. De regering in Hanoi bepaalde zelfs dat tienduizenden mensen wekenlang preventief naar door het leger gerunde quarantainekampen moesten. Veel van hen waren Vietnamezen die in het Westen werken of studeren en die terugkeerden naar familie uit angst voor de corona-uitbraak in hun gastland.

Zulke maatregelen doorvoeren kan alleen omdat Vietnam een communistische eenpartijstaat is, zegt Le Hong Hiep, politiek analist bij het ISEAS Yusof Ishak Instituut. “Vietnam kan snel en effectief allerlei zaken mobiliseren: het leger, universiteiten, publieke organisaties, enzovoorts. Doordat er geen oppositie is, kan men gemakkelijk hulpmiddelen aanspreken en alles zo snel doorvoeren als men maar wil.”

Ruimte voor een open, publiekelijk debat over de agressieve aanpak is er niet. Zowel kritische media als oppositie worden door de regering niet getolereerd. Bovendien zijn de mensen meegaand, aldus Hiep. “Dat is de Vietnamese cultuur. Je luistert naar de overheid, zeker als het gaat om je eigen veiligheid. Vietnamezen vinden dat belangrijker dan hun burgerlijke vrijheden.”

Mondkapjesdiplomatie Nu het coronavirus onder controle is, wil Vietnam een goede vriend zijn die helpt in tijden van nood. En dus sturen de communisten honderdduizenden mondkapjes de hele wereld over. Europese landen ontvingen er begin april gezamenlijk 550.000, Cambodja en Laos 730.000, de Verenigde Staten 250.000. Dat laatste land kreeg bovendien 450.000 beschermende pakken toegestuurd. Vietnam wil zo voor de dag komen als een natie die haar verantwoordelijkheid neemt en die meetelt op het internationale toneel. Nieuw is dat niet. Vietnam staat geregeld buitenlandse slachtoffers van natuurrampen bij met geld en hulpmiddelen. Vorig jaar trok Hanoi de diplomatieke lijn nog verder, toen het bemiddelde bij een ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

Geen verborgen besmettingen

Guy Thwaites, een Britse dokter die namens Oxford University bij een tropisch ziekenhuis in Ho Chi Minh City werkt, is onder de indruk. Naast het kordate optreden zegt hij nog twee redenen voor het succes te zien. Vietnam heeft recente ervaring met epidemieën, zoals de Sars-uitbraak in 2003 die vijf Vietnamese levens eiste. En zodra een nieuwe coronabesmetting was gesignaleerd volgde een uitgebreid contactonderzoek en werd er volop getest. “Doordat men zo snel reageerde, en men er met massaal testen echt bovenop zit, is het besmettingscijfer constant laag gebleven.”

Of er reden is om aan het lage aantal besmettingen te twijfelen? De Wereldgezondheidsorganisatie zegt van niet, Thwaites noemt het ‘onwaarschijnlijk’ dat besmettingen massaal ongezien blijven. “Het kan niet verborgen worden”, zegt hij vanuit Ho Chi Minh City. “Ik werk hier bij het grootste tropische ziekenhuis in Zuid-Vietnam. Als er veel niet-gerapporteerde zaken waren, zouden we hier een toename in het aantal patiënten zien.”

Nu het virus onder controle is, krijgt Hanoi vanuit de hele wereld lof toegewuifd. Maar volgens politiek analist Hiep is het onwaarschijnlijk dat andere landen bij een volgende pandemie de Vietnam-aanpak kiezen. “Veel mensen zeggen dat Vietnam een voorbeeld kan zijn voor andere landen, maar met Vietnam’s afwijkende politieke systeem betwijfel ik of dat gaat lukken.”

