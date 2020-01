Vierde patiënt met Wuhan-virus opgenomen in Frankrijk, patiënt is er ernstig aan toe

In Frankrijk is een vierde patiënt met het Wuhan-virus opgenomen. Het gaat om een oudere Chinese toerist. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Parijs.

Volgens Jérôme Salomon, hoofd van de Franse gezondheidsdienst, komt de man van in de tachtig uit de provincie Hubei, waar het virus snel om zich heen grijpt. Volgens Salomon is hij er ernstig aan toe en heeft hij constante zorg nodig. De Franse autoriteiten zoeken nog naar mensen met wie de man in contact is geweest.

Eerder vandaag werd bekend dat in Duitsland een 33-jarige man besmet is geraakt met het Wuhan-virus. De Duitse man kwam in contact met het virus door een Chinese vrouw uit Shanghai die een zakenbezoek aan Beieren bracht.

De Duitser ligt in een ziekenhuis in München. “Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd”, aldus medici. Volgens medische autoriteiten is de kans klein dat het virus in Beieren zich verder verspreid. De man maakt het naar omstandigheden goed, aldus de Duitse minister van volksgezondheid Jens Spahn. De zakenvrouw ontdekte pas bij terugkeer in China dat ze besmet was, met haar gaat het naar omstandigheden goed.

Duitsland heeft inmiddels extra maatregelen genomen tegen het virus. Reizigers uit China die in Duitsland aankomen, moeten hun contactgegevens achterlaten en informatie geven over waar ze in China zijn geweest. Zo kunnen de autoriteiten mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met het virus makkelijker opsporen. Vliegmaatschappijen moeten de informatie 30 dagen bewaren.

Nieuwe maatregelen

Ook de Chinese autoriteiten hebben nieuwe maatregelen genomen om verdere besmettingen tegen te gaan. Er komen bijvoorbeeld nieuwe reisrestricties aan. In de Chinese provincie Hubei, waar de miljoenenstad Wuhan ligt, geldt al het advies zo veel mogelijk binnen te blijven en de vakantieperiode rond Chinees Nieuwjaar is voorlopig verlengd tot 3 februari. Scholen blijven zeker tot 17 februari gesloten.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft het reisadvies aangescherpt, minister Bruins van volksgezondheid heeft het virus de status A-ziekte gegeven. Dat betekent dat hulpverleners direct alarm moeten slaan als ze vermoeden dat iemand het virus bij zich draagt. Dat kan eventueel leiden tot isolatie, al dan niet gedwongen. Op Schiphol worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen.

Nederland overlegt met andere landen over evacuaties uit Wuhan. Mogelijk worden de Nederlanders die weg willen, teruggevlogen door een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk.

Over een evacuatie is nog geen besluit genomen, benadrukt minister Stef Blok. Hij verwacht dat later deze week. De ongeveer twintig Nederlanders in de Chinese miljoenenstad verkeren in goede gezondheid, aldus Blok. Het is onduidelijk hoeveel er weg willen.

In China zijn inmiddels 106 doden gevallen door het virus, bijna 1300 mensen zijn geïnfecteerd. Daarmee komt het aantal mensen dat wereldwijd het virus onder de leden heeft uit op ruim 4000. De Chinese autoriteiten hebben bijna 6000 artsen en verplegers uit het hele land ingezet in Wuhan om mensen die besmet zijn geraakt te behandelen.

De Europese Commissie gaat de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren. Dat gebeurt op verzoek van de Franse regering, maakte EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) op Twitter bekend. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.