Vier keer generaal worden. Ramzan Kadirov, Poetins pitbull, kan het

Hoeveel keer kan één man generaal worden? Vier keer, als je Ramzan Kadirov heet. De 46-jarige leider van Tsjetsjenië was al generaal van de strijdkrachten, van de politie, en van de nationale garde van deze Russische deelrepubliek. Sinds maart mocht Kadirov zich ook luitenant-generaal van het Russische leger noemen.

Woensdag meldde Kadirov ‘goed nieuws’ op zijn Telegram-kanaal. President Poetin had hem gebeld, om te melden dat hij Kadirov per decreet had gepromoveerd tot kolonel-generaal - de op twee na hoogste militaire rang in het Russische leger. “Ik ben enorm dankbaar’’ schreef Kadirov.

Kleine slag om de arm, want het desbetreffende decreet 709 is nog niet gepubliceerd. Maar de promotie zou op een hoogst opmerkelijk moment komen.

Vier dagen eerder was Kadirov helemaal losgegaan over de verliezen van het Russische leger in Oekraïne. Op Telegram hekelde hij de verantwoordelijke Russische bevelhebber in Oost-Oekraïne, de ‘middelmatige’ generaal Aleksandr Lapin. Door hem heeft Oekraïne onlangs de stad Lyman heroverd, fulmineerde Kadirov. Hij zou Lapin als soldaat naar het front sturen, maar de man wordt ‘gedekt door hoger geplaatsten in de generale staf’.

En Kadirov had Ruslands hoogste militair, Valeri Gerasimov, vorige maand nog zo gewaarschuwd voor de incompetente generaal en het penibele front, maar de stafchef luisterde niet. Hoog tijd om een tactisch kernwapen in te zetten, aldus Kadirov.

‘Emotioneel moment’

Ach, suste Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov desgevraagd, Kadirov laat zich wat meeslepen in een ‘emotioneel moment’.

Kadirov is niet de enige die klaagt over incompetente bevelhebbers. Russische bloggers doen dat ook al een tijdje. Poetin zou enkelen inmiddels tot de orde hebben geroepen. Maar Kadirov trakteert hij op een extra ster.

De twee zijn al heel lang wapenbroeders. Kadirov dankt zijn benoeming als leider van Tsjetsjenië aan Poetin, die ook 80 procent van zijn staatsbudget verschaft. Omgekeerd bewees Kadirov Poetin zijn trouw door hem manschappen te leveren voor het Russische ingrijpen in Georgië, Syrië en (al sinds 2014) in Oekraïne.

Kadirov verloste Poetin van kopzorgen over Tsjetsjenië. In de jaren negentig woedden onafhankelijkheidsoorlogen in deze islamitische deelrepubliek. Salafistische jihadisten kwamen erop af als vliegen op de stroop. Maar Kadirovs vader, moefti Achmat Kadirov, beschouwden zij als een ketter, als leider van een soefi-stroming.

Daarom liepen Kadirov senior en junior over naar Rusland. De net aangetreden Poetin smoorde de onafhankelijkheidsoorlog in 2000, met methoden waarvan Oekraïne nu dagelijks slachtoffer is.

Terreur en omkoping

Pa Kadirov werd de leider van Tsjetsjenië. Maar hij kwam in 2004 om bij een aanslag. Na een tussenpoosje nam Ramzan Kadirov de macht over, met Poetins zegen. Kadirovs gezag berust op een machistische persoonlijkheidscultus, terreur en omkoping. Politieke tegenstanders liet hij ombrengen, binnen en buiten Tsjetsjenië. Het vermoeden bestaat dat hij ook tekende voor de moorden op de Russische journaliste Anna Politkovskaja en oppositiepoliticus Boris Nemtsov.

Dat pitbull Kadirov een potje kan breken bij Poetin, bleek ook vorige maand al, toen Poetin zijn mobilisatiemaatregelen afkondigde. Wij vallen daar niet onder, verklaarde Kadirov, er vechten nu wel genoeg Tsjetsjenen in Oekraïne. Wel stuurde Kadirov maandag beelden rond van drie van zijn zonen (14, 15 en 16 jaar oud) op een schietbaan, die hij volgens zijn zeggen naar Oekraïne stuurt.

Heeft Poetin Kadirov gepromoveerd om hem zoet te houden? Of om hem sterker te positioneren als bondgenoot voor nog meer escalatie in Oekraïne? Wie het weet mag het zeggen.

