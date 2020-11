Vier doden bij aanslag in Wenen, dader was bekende van de politie

Bij de aanslag van maandagavond kwamen vier slachtoffers om het leven. Een dader werd gedood. De politie verrichtte dinsdag huiszoekingen in St. Pölten en Wenen.

Dader eerder veroordeeld

De dader die om het leven kwam, was een 20-jarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Dat zei minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer dinsdag.

In april 2019 werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, vertelde Nehammer.

Volgens Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. “Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.

In levensgevaar

Zeven gewonde slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA op basis van een ziekenhuiswoordvoerder. Vier slachtoffers kwamen om het leven en zeker zeventien mensen raakten gewond. Een van de daders werd doodgeschoten. Zeker vijftien mensen raakten gewond bij de aanslag.

Dinsdagochtend verrichtte de politie huiszoekingen en werden meerdere mensen gearresteerd in verband met de aanslag van maandagavond. Volgens de politie zijn er mogelijk nog daders op de vlucht. Oostenrijkers moeten binnenblijven.

Duitsland maakte bekend strenger te gaan controleren aan de Oostenrijkse grens. Oostenrijk en Tsjechië intensiveerden de grenscontroles kort na de aanslag al, als preventieve maatregel.

Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldt dat hij de identiteit van de gedode terrorist heeft achterhaald. Het zou gaan om een 20-jarige man die is geboren in Wenen en roots heeft in Albanië. Hij zou volgens de journalist bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten, omdat hij naar Syrië wilde gaan.

De gedode dader was een IS-sympathisant, volgens de Weense politie. Er zijn meerdere huiszoekingen verricht.

Minister: blijf thuis

De Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer herhaalde dinsdag zijn oproep van maandag om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader. Het gevaar is volgens hem nog niet voorbij.

“We hebben gisteren een aanslag meegemaakt door minstens één islamistische terrorist”, aldus Nehammer. De minister zei dat hij in belang van het onderzoek geen verdere informatie over de identiteit van de gedode dader kon geven. Hij voegde daaraan toe dat het doel van de aanval was om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 3 november 2020

Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader zwaargewapend en droeg de man een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter dat de bomgordel in kwestie nep blijkt te zijn.

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz noemde de reeks schietincidenten een “weerzinwekkende terreurdaad”.

Synagoge

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge. In Wenen was het vanwege het mooie weer en de naderende avondklok (vanaf dinsdag 20.00 uur) extra druk op straat. Veel mensen genoten nog van een terrasje of gingen nog een laatste keer uit eten.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 november 2020

Meerdere wereldleiders hebben gereageerd op de aanslag in Wenen. Premier Mark Rutte heeft maandagavond zijn medeleven getoond met de slachtoffers. Hij sprak van “een verschrikkelijke aanslag”. “Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad”, aldus de premier op Twitter.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen “radicaal-islamitisch terrorisme”. “In deze vreselijke uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar”, aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een “gezamenlijke strijd” is.

A terrible attack near a synagogue in Vienna. I have just conveyed full solidarity from the Netherlands to @sebastiankurz. Our thoughts are with the victims and their families, and with the Austrian government in dealing with this heinous act. — Mark Rutte (@MinPres) 2 november 2020

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken”, zo schrijft hij. Zijn Russische collega Vladimir Poetin noemde de aanslag in een bericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz een “wrede en cynische misdaad”.

Golfstaten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de aanslag “sterk veroordeeld”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië zegt alle maatregelen die Oostenrijk neemt om de veiligheid te waarborgen te steunen.