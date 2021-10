Videospel over de wraak van een Palestijnse militant moet onmiddellijk offline, vindt Israël

Hij ziet eruit als menig ander game-personage dat zich door gebouwen beweegt met getrokken wapen, alle vijanden neerschiet en tussendoor speciale missies uitvoert. Maar hoewel het videospel Ridders van al-Aqsa - de demoversie is net uit, in december volgt de officiële release - in de basis niet veel afwijkt van een spel als Call of Duty, doet het flink wat stof opwaaien, met name in Israël.

De hoofdpersoon is geen Amerikaanse soldaat, vaak de standaard in shooters, maar lid van een Palestijnse militie die op missie is tegen het Israëlische leger.

Geïnspireerd door de strijd van zijn vader

In een trailer van het spel wordt het plot uitgelegd. De speler kruipt in de rol van student Ahmad al-Falastini, die tijdens een protest is opgepakt en vijf jaar in de gevangenis moet doorbrengen. Tijdens zijn gevangenschap komen zijn familie en zijn verloofde om in een Israëlisch bombardement en Ahmad besluit zich aan te sluiten bij de fictieve militie Ridders van al-Aqsa om wraak te nemen op het Israëlische leger.

De ontwikkelaar van het spel is Nidal Nijm, een Braziliaanse dertiger van Palestijnse afkomst. Hij zegt geïnspireerd te zijn door zijn vader, die in zijn jeugd lid was van de militaire tak van Fatah en tegen Israël vocht tijdens de Israëlische invasie van Libanon in 1982. “Dit is een actiespel dat het Israëlisch-Palestijns conflict behandelt vanuit een Palestijns perspectief”, zo is er te lezen op zijn website.

Het spel moet volgens hem ‘het cliché van de Arabier als terrorist’, dat vaak voorkomt in videospellen, doorbreken. Nijm ontkent dat zijn spel oproept tot geweld tegen Joden en stelt dat het geweld in de game zich alleen richt tegen Israëlische soldaten, niet tegen burgers. “Deze game moet laten zien dat Arabieren geen terroristen zijn, maar vechten voor de vrijheid van hun volk”, aldus Nijm.

Een boycot van Steam

Critici van het spel zien dat heel anders. Zo haalt het Simon Wiesenthal Centrum, een mensenrechtenorganisatie, hard uit. “Er bestaat geen twijfel dat dit spel Palestijnse terreur tegen Joden verheerlijkt”, vindt Efraim Zuroff, de directeur van de Israëlische tak van het centrum. Hij wil dat het online distributieplatform voor videospellen Steam, waarop Ridders van al-Aqsa te downloaden is, het onmiddellijk offline haalt. Zo niet, wil het centrum een boycot van het platform.

Ook de Israëlische minister van justitie, Gideon Saar, is niet te spreken over het spel. Volgens Israëlische media heeft YouTube de trailers ervan voor Israëlische gebruikers offline gehaald na contact met de minister.

