Video van moord op vijf jongeren schokt Mexico, vertrouwen in rechtstaat verdwenen

Verslagen verzamelden zich zaterdag enkele tientallen mensen voor de La Asunción-kerk in Lagos de Moreno. Ze staken kaarsjes aan, gingen met elkaar in gebed. En ze waren zichtbaar niet op hun gemak.

“We komen om hier gerechtigheid voor de families te vragen”, zei een van de aanwezigen, een man die alleen Jorge wilde worden genoemd, tegen een interviewer van een tv-programma. “We zijn bang erover te praten, de situatie is heel ernstig.”

Het spontane protest was een reactie op de schokkende verdwijning van vijf jonge mannen in de stad Lagos de Moreno in Jalisco, een deelstaat in het westen van Mexico. De jongeren, in leeftijden tussen de 19 en 22 jaar, werden vrijdag 11 augustus voor het laatst gezien rond elf uur ’s avonds, toen ze samen een lokale kermis bezochten.

Hun verdwijning was aanvankelijk amper landelijk nieuws. Ontvoeringen zijn aan de orde van de dag in Mexico, de laatste twintig jaar zijn er meer dan 100.000 mensen spoorloos verdwenen. Alleen al in Jalico worden ten minste 14.000 mensen vermist, van wie ruim 500 in Lagos de Moreno.

Vijf knielende jongeren

Enkele dagen na de verdwijning begon een schokkende video te circuleren op sociale media. Daarin waren vijf knielende jongeren te zien, vol wonden en blauwe plekken en met de handen gebonden achter de rug. Later in de video werden ze op gruwelijke wijze gemarteld en vermoord; zo werd een van de jongeren gedwongen om een ander dood te slaan.

Zulke video’s zijn de laatste twintig jaar schering en inslag in Mexico, sinds zwaargewapende en nietsontziende criminele bendes elkaar en de autoriteiten meedogenloos bevechten om territorium.

“Criminelen maken zulke video’s om rivaliserende bendes in diskrediet te brengen, of om te laten zien dat ze de controle over een gebied hebben”, zegt auteur en onderzoeksjournalist Ioan Grillo, die meerdere boeken schreef over de georganiseerde misdaad in Mexico. “Soms dienen ze ook om de lokale bevolking terroriseren.”

Territoriumstrijd tussen drugsbendes

Wie achter de video zit, is onduidelijk. Meermaals waren de letters ‘MZ’ in beeld, kort voor drugsbaron Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Hij staat aan het hoofd van het Sinaloa Kartel, een van de grootste, machtigste en gewelddadigste criminele organisaties in Mexico. Die groep is op meerdere plekken in het land verwikkeld in een felle territoriumstrijd met een rivaliserende bende, het Jalisco Nueva Generación Kartel (CJNG).

Dat wil niet zeggen dat het Sinaloa Kartel ook achter de ontvoering en de video zit; meerdere experts wezen er de laatste dagen op dat Lagos de Moreno momenteel juist wordt beheerst door CJNG.

De autoriteiten, onder druk van de afschuw die in het hele land werd uitgesproken over de video, vonden sporen van de verdwenen jongeren in een betonnen gebouwtje net buiten de stad. Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie van Jalisco bekend dat de verbrande resten van vier mensen waren gevonden. Volgens de autoriteiten behoren zij ‘hoogstwaarschijnlijk’ tot de vijf ontvoerde jongeren.

Symbool van niet aflatende crsisis

Voor Mexico is de geruchtmakende verdwijningszaak, hoewel slechts een van vele, in korte tijd uitgegroeid tot een symbool voor de niet aflatende crisis van extreem geweld en straffeloosheid. Mexicanen vrezen dat hun land de controle over hele regio’s is kwijtgeraakt aan zwaar gewapende en extreem gewelddadige bendes.

“Er worden veel vragen gesteld, maar die zijn veelal nutteloos”, verzuchtte columnist Armando González Escoto zondag in El Informador, de grootste krant van Jalico. “Wat we ons echt moeten afvragen is dit: leven we nog wel in een rechtsstaat?”

