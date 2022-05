Vida Mehrannia strijdt al zes jaar voor de vrijlating van haar Zweeds-Iraanse man

“Zes jaar. Zés jaar.” Vida Mehrannia blijft het getal herhalen. Haar stem klinkt broos. “Hoe kan mijn man al zes jaar vastzitten terwijl hij volkomen onschuldig is?”

Mehrannia vertelt over de laatste keer dat ze haar man zag. Het was april 2016. “We namen afscheid, gewoon zoals we zo vaak deden”, vertelt ze vanachter haar webcam thuis in Zweden. “Mijn man ging voor zijn werk regelmatig naar Iran om een lezing te geven of een conferentie te bezoeken. Dat ging altijd zonder problemen.” Dit keer was anders.

De Zweeds-Iraanse Ahmadreza Djalali (50) staat bekend als een vooraanstaande wetenschapper, gespecialiseerd in rampengeneeskunde. Hij werkte aan universiteiten in Zweden en Italië en was gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel. Als onderzoeker heeft hij tientallen internationale publicaties op zijn naam. Op 25 april 2016 werd hij tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt op verdenking van spionage.

Zorgen over gezondheid van Djalali

Ten tijde van de Djalali’s arrestatie woonde hij in Zweden en was zijn dochter dertien jaar oud, zijn zoon pas vier jaar. Mehrannia hield het lot van haar man lang verborgen voor hun zoon. Ze zei dat zijn vader voor werk in Iran moest blijven. “Hij bleef maar vragen: wanneer komt papa terug?”

Mehrannia maakt zich zorgen over de gezondheid van haar man, met wie ze vrijwel geen contact krijgt. “Hij staat onder grote mentale druk. Het is vreselijk.” Djalali werd meerdere keren in isolatie geplaatst, soms maandenlang. Op een foto uit 2018, twee jaar na zijn opsluiting, is Djalali bijna onherkenbaar. Hij is sterk vermagerd en staart met holle ogen in de camera.

In 2017 legde Djalali een bekentenis af, volgens mensenrechtenorganisatie Center for Human Rights (CHRI) in Iran onder dwang. Beelden daarvan werden gebruikt in een video van de Iraanse veiligheidsdiensten die hem beschuldigden van banden met de Israëlische geheime dienst. Zonder rechtszaak kreeg hij de doodstraf opgelegd. Begin deze maand werd bekend dat Djalali op 21 mei zal worden geëxecuteerd.

‘Dreiging van executie is nog nooit zo acuut geweest’

Amnesty International Vlaanderen maakt zich zorgen over de situatie van Djalali. “De dreiging van executie is nog nooit zo acuut geweest”, stelt directeur Wies De Graeve. Dinsdagavond was er een demonstratie bij de Iraanse ambassade in Brussel. Een petitie werd ruim 135.000 keer ondertekend.

Hoe het nu met haar man gaat, weet Mehrannia niet. Ze had hem op 24 november 2020 voor het laatst aan de telefoon. Daarna mocht Djalali enkel nog familie in Iran bellen. Als hij dat deed, legde de familie twee telefoons op elkaar, zodat Mehrannia haar man toch kon horen praten. “Het is zo zwaar om enkel op die manier contact te kunnen hebben.”

Iran heeft de afgelopen jaren meerdere buitenlanders met een dubbele nationaliteit aangehouden op vage gronden of ongefundeerde beschuldigingen van spionage. Volgens CHRI worden zij gebruikt als ‘onderhandelingsfiches’ voor buitenlandse belangen. De mensenrechtenorganisatie noemt het ‘een patroon’: na arrestatie volgt een langdurige eenzame opsluiting en ondervragingen, er is beperkte toegang tot een advocaat en na een oneerlijk proces worden lange gevangenisstraffen opgelegd.

Gijzeldiplomatie

Volgens internationale media is de dreigende executie van Djalali een vergelding voor Stockholm, waar een zaak loopt tegen de Iraniër Hamid Nouri, een tactiek die ook wel ‘gijzeldiplomatie’ heet. Nouri werd in 2019 gearresteerd tijdens een reis naar Zweden en wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en moord. Voor zijn betrokkenheid bij de executie van honderden politieke gevangen door het Iraans regime eind jaren tachtig is een levenslange celstraf geëist. Iran ontkent dat de twee zaken verband houden met elkaar.

Mehrannia kent de verhalen van anderen die hetzelfde lot troffen als haar man. De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 tijdens een vakantie in Iran opgepakt en beschuldigd van spionage. In maart 2022 werd ze vrijgelaten na Iraans-Britse onderhandelingen over de terugbetaling van een oude Britse schuld ter waarde van 475 miljoen euro. Mehrannia: “Het is het Verenigd Koninkrijk gelukt, maar wat doet Europa? Waarom zit mijn man nog steeds vast? Ik hoop dat alle mogelijke politieke en diplomatieke middelen worden ingezet om hem vrij te krijgen.”

Die boodschap lijkt over te komen. Tijdens Djalali’s detentie verleende Zweden hem het Zweedse staatsburgerschap. De Vlaamse minister-president Jan Jambon heeft Iran formeel gevraagd de executie niet uit te voeren. Enrique Mora, hoofdonderhandelaar van de EU voor de nieuwe nucleaire deal met Iran, drong er bij een werkbezoek afgelopen vrijdag in Teheran op aan Djalali vrij te laten.

Intussen heeft Mehrannia weinig rust. “Als ik net dertig minuten slaap, schrik ik weer wakker.” Ze blijft hopen dat Iran zal zwichten voor internationale druk. “Mijn kinderen wachten er nog steeds op dat hun vader thuiskomt.”

