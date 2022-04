Verzet Marioepol smeekt om buitenlandse hulp

De val van Marioepol komt steeds dichterbij nu het Russische ultimatum aan het Oekraïense verzet in de stad is verstreken. De laatst overgebleven militairen en strijders van het Azov-bataljon hadden de keuze tussen overgave en sterven, maar weigeren overgave. De Oekraïners zijn door hun voedsel en munitie heen en hebben hun hoop gevestigd op het buitenland.

Een commandant van een van de laatst overgebleven Oekraïense brigades in Marioepol riep in een video de internationale gemeenschap om hulp: “Dit is onze smeekbede aan de wereld, mogelijk onze laatste. We hebben nog een paar dagen of uren over”, aldus de militair. “De vijandelijke eenheden zijn tientallen keer groter dan de onze, ze zijn dominant in de lucht, op het gebied van artillerie, in het aantal grondtroepen, materieel en in tanks.” De gevechten in Marioepol concentreren zich met name rondom een staalfabriek, waar volgens de Oekraïense regering veel burgers ondergedoken zijn in de bunkers onder het bouwwerk.

Het lukte woensdag ook niet om veel burgers uit Marioepol te evacueren. Moskou en Kiev hadden afgesproken dat zij via een humanitaire corridor konden ontsnappen. Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek hielden de Russen zich niet aan het staakt-het-vuren.

Reputatie

Voor de Russen is de inname van Marioepol van groot belang. Voor Rusland is Marioepol van strategisch belang, omdat de stad de Zwarte Zee verbindt met het door pro-separatisten gecontroleerd gebied. Nergens wordt ook zo hard gevochten als in deze stad, en de reputatie van president Vladimir Poetin hangt samen met de uitkomst van deze strijd. Rusland dacht aanvankelijk dat het de havenstad makkelijk konden innemen, maar verkeek zich op het verzet, zelfs nadat dat omsingeld was. Aan de Russische oproep tot overgave gaven weinig strijders gehoor. Woensdag hadden volgens pro-Russische separatisten vijf Oekraïners zich overgegeven; de dag daarvoor waren het volgens Rusland nul.

President Poetin doet ondertussen alles om de oorlog toch als een succes uit te leggen en om het moreel onder zijn volk te verhogen. Woensdag toonde hij het Westen zijn tanden met een nieuwe test van Sarmat, een zware intercontinentale ballistische raket. Volgens Poetin is de raket niet of nauwelijks te onderscheppen. “Dit werkelijk unieke wapen zal het gevechtspotentieel van onze strijdkrachten versterken, Ruslands veiligheid op betrouwbare wijze verzekeren tegen dreigingen van buitenaf en stof tot nadenken geven aan degenen die, in het licht van waanzinnige agressieve retoriek, proberen ons land te bedreigen”, aldus de president.

