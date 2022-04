Verwarring bij de gewone Rus: ‘Ik wil zo graag geloven dat Boetsja nepnieuws is, maar dat is tegen beter weten in’

Ze kan het nog altijd niet geloven. Of misschien wil ze het vooral niet geloven. Hoe dan ook is Doenja Karenina (40) nog in shock. Het is de ochtend nadat het nieuws over de executie van burgers in het Oekraïense stadje Boetsja, even ten noordwesten van Kiev, naar buiten kwam.

“Dit is krankzinnig”, klinkt het door de telefoon vanuit haar woonplaats Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland. “Ik ben de hele ochtend al het nieuws aan het lezen en ik kan gewoon niet geloven dat het normale leger dit doet. Hier bestaan geen gerechtvaardigde redenen voor. Dit is ziekelijk.”

Het doet er wat Karenina betreft niet eens toe of er Russen, Tsjetsjenen, huurlingen of anderen achter de gruweldaad zitten. “Het beangstigt me op een veel wezenlijker niveau. Het raakt me als mens, niet zozeer als Rus. Hoe kunnen mensen dit doen en op hun geweten hebben? Ik wil zo graag geloven dat het om een fake gaat, maar dat is tegen beter weten in.” Om haar heen merkt Karenina dat het dit soort gruwelijkheden zijn die het ongeloof en het afgrijzen over de oorlog onder haar vrienden en familie alleen maar verder doet groeien.

Naar Italië met een toeristenvisum

Zoals bij een goede vriendin van haar. “Zij dacht nooit serieus na over een vertrek uit Rusland, ondanks dat haar broer al jaren in het Verenigd Koninkrijk woont en haar tante in Duitsland leeft”, vertelt Karenina. “Nu wil ze hier niet meer wonen. Ze is te verafschuwd door de oorlog en wil niet in een land wonen dat zich hier schuldig aan maakt.”

Daarom vertrekt ze binnenkort eerst naar Italië waar ze met haar kinderen een toeristenvisum kan krijgen. Daarna wil ze tijdelijk bij haar tante intrekken en vervolgens wil ze via Tinder een man vinden om mee te trouwen om zo een permanente verblijfsvergunning voor de Europese Unie te krijgen.

Karenina lacht hardop terwijl ze het plan van haar vriendin navertelt, maar het zegt wat haar betreft veel over de wanhoop en het brandend verlangen onder een groeiend aantal Russen om het land te verlaten. “Ze heeft zelfs een plan B. Mocht ze via Tinder geen geschikte kandidaat vinden, dan kan ze altijd nog trouwen met de zoon van de ex-man van haar tante. Ze is er bloedserieus over.”

Verwarring en desinformatie

Ondertussen groeit het informatievacuüm voor de gemiddelde Rus ook met de dag, waardoor correcte informatie over wat er op de grond gebeurt spaarzaam is. “In mijn omgeving gebruiken veel mensen een VPN om de blokkades van social media en nieuwssites te omzeilen”, vertelt Karenina. “Maar lang niet iedereen weet hoe die digitale omweg werkt en in dat geval heb je alleen toegang tot de officiële staatskanalen.”

Neem het nieuws over de terugtrekking van het Russische leger uit de omgeving rondom Kiev en het noorden van Oekraïne. “Dat was verwarrend en ook best wel onverwacht voor veel mensen”, licht Karenina toe. “Zeker omdat er geen uitleg volgde over de reden achter de terugtrekking. Ze zeiden dat de doelen in dat gedeelte van Oekraïne waren bereikt, maar welke doelen dat dan waren, dat bleef in het midden. Daardoor blijven mensen in verwarring achter, en dat helpt niet bij het behouden of opbouwen van vertrouwen onder de bevolking.”

De naam van Doenja Karenina is vanwege veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

