Vertwijfeld Nicaragua vraagt zich af: waar is de president?

Terwijl de inwoners van regionale grootmachten Mexico en Brazilië zich vertwijfeld afvragen of hun presidenten Andrés Manuel López Obrador en Jair Bolsonaro het coronavirus wel serieus genoeg nemen, kampen burgers in het kleine Nicaragua met andere zorgen: waar is hun president Daniel Ortega? De autoritaire leider is bijna een maand geleden voor het laatst gezien.

Helemaal vreemd zijn de Nicaraguanen niet met afwezigheid van de voormalige linkse guerrillaleider, die twee jaar geleden nog een volksopstand tegen zijn steeds autocratischer regime met grof geweld neer liet slaan. De afgelopen jaren verdween hij wel vaker voor langere periodes uit het publieke zicht, zonder dat zijn regering daar tekst en uitleg over gaf.

Ernstig ziek of overleden?

Afgelopen weekend was Ortega evenwel de grote afwezige was op de begrafenis van Jacinto Suárez, een oude strijdmakker tijdens de Nicaraguaanse Revolutie in de jaren zeventig en tachtig. Sindsdien vragen velen zich hardop af of de president misschien niet ernstig ziek of zelfs overleden is.

De plotselinge verdwijning van Ortega had niet op een ongelukkiger moment kunnen komen, juist nu ook Midden-Amerika zich schrap zet voor Covid-19. Terwijl Guatemala en El Salvador hun grenzen sloten en burgers binnenshuis proberen te houden, gaat het openbare leven in Nicaragua goeddeels gewoon door. Het regime heeft de afgelopen weken zelfs meermaals massale demonstraties ter steun van de regering georganiseerd.

Risico op besmetting levensgroot

Tegelijkertijd is niet bekend of er maatregelen zijn genomen om de povere medische infrastructuur in het land, met zes miljoen inwoners een van de armste op het westelijk halfrond, voor te bereiden op de pandemie. De pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) maakt zich in ieder geval zorgen. Woensdag liet de regionale partner van de WHO nog weten dat het risico op massale besmettingen door het gebrek aan sociale onthouding in het land levensgroot is. Ook wordt er volgens de PAHO veel te weinig op Covid-19 getest.

In afwezigheid van Ortega lijkt de leiding over de regering in ieder geval tijdelijk in handen van diens vrouw en vice-president, Rosario Murillo. Critici vrezen, met of zonder Ortega, het ergste. Politicoloog Manuel Orozco sprak maandag in een column op de website van tijdschrift Confidencial van een ‘totaal gebrek aan bestuur’ door Murillo, die volgens hem zonder enige legitimiteit regeert, terwijl Ortega zoek is. “Haar volksgezondheidsbeleid gaat tegen de realiteit van de pandemie in”, waarschuwde hij.

