Vertrapt en vermoord: in Darfur laait het etnische geweld weer op

Vanuit het niets werd er op ze geschoten. Een grote menigte, die naar een legerbasis bij El Geneina in het westen van Darfur was getrokken, hopend op bescherming. “We werden verrast door de duizenden mensen die in één keer de andere kant op stormden. Mensen werden vermoord, mensen werden vertrapt”, aldus Ibrahim tegenover persbureau Reuters, een vluchteling die de grens met Tsjaad wist te bereiken.

De laatste dagen komen er steeds meer van dergelijke verslagen naar buiten, die getuigen van de gruwelijkheden die zich momenteel voltrekken in Darfur, de westelijke regio van Soedan. Oplaaiend geweld dat in tegenstelling tot de strijd om de macht in het land tussen generaal Mohammed ‘Hemedti’ Dagalo, leider van de paramilitaire RSF, en generaal Abdel Fatah Al-Burhan, commandant van het regeringsleger, etnisch van aard is. En een lange voorgeschiedenis heeft.

El Geneina, hoofdstad van West-Darfur, ligt inmiddels in puin, vertelt Barakat Faris Badri, operationeel manager voor de Rode Halve Maan telefonisch. “Er zijn honderden mensen vermoord. De stad is nagenoeg leeg, veruit de meeste burgers zijn op de vlucht geslagen. De winkels, de ziekenhuizen, de klinieken… alles van enige waarde wordt aangevallen en geplunderd.”

Het is totale anarchie

In Darfur waren zo’n zeventig medewerkers van de Rode Halve Maan actief, die tot twee weken terug zoveel mogelijk hun werk poogden te doen. Inmiddels is dat onmogelijk geworden, en lukt het Badri nog maar sporadisch via satelliettelefoon contact te krijgen met zijn collega’s die nu zelf op de vlucht zijn. Het is totale anarchie, en niemand heeft respect voor het embleem van zijn hulporganisatie.

De slachtpartijen worden aangericht door Arabische milities, daarin bijgestaan door de RSF, onder de zwarte stammen in de regio. Volgens de één is er overduidelijk sprake van etnische zuiveringen, anderen – zoals gouverneur Minni Minawi van Darfur – spreken al over een voortzetting van de genocide uit 2003.

Genocide onder de zwarte bevolking

“Ze maken inderdaad gebruik van de oorlog om een smerig karwei af te maken, terwijl ze daar destijds toch tamelijk succesvol in waren”, zegt Soedan-expert Anette Hoffmann, conflictonderzoeker bij het Clingendael Instituut. Ook zij verwijst naar de genocide die onder de zwarte bevolking van Darfur werd aangericht door het leger, daarbij geholpen door de Janjaweed: een Arabische militie die zou uitgroeien tot de huidige RSF. Zij werden destijds door dictator Al-Bashir naar het gebied gestuurd om de opstand, uitgebroken onder de Afrikaanse stammen, de kop in de drukken. Tussen 2003 en 2006 kwamen hierbij meer dan 300.000 mensen om.

“Lang leefden in Darfur deze zwarte, niet-Arabische stammen – grotendeels landgebonden boeren – prima in overeenstemming met de Arabische, nomadische veehouders. Alleen de manier waarop dictator Omar al-Bashir vanaf de jaren negentig Arabische suprematie in het land wilde vestigen en de politieke islam invoerde, heeft de zwarte stammen, zoals de Masalit, gemarginaliseerd.”

El Geneina wordt ook wel ‘Dar Masalit’ genoemd – het huis van de Masalit. Darfur betekent het huis van de Fur, een andere grote Afrikaanse stam in Soedan. “Die huizen willen ze afnemen”, vat Hoffmann het samen. In de afgelopen twee decennia is de spanning nooit tot bedaren gebracht, ondanks de vredesverdragen en afspraken.

Geweldsuitbarstingen als symptoom

Schermutselingen, verkrachtingen, plunderingen, brandstichtingen of moordpartijen kwamen de afgelopen jaren vaak genoeg nog voor. Dat werd te vaak afgedaan als primitieve volkeren die hun meningsverschillen vechtend in plaats van pratend oplosten, zegt Hoffmann. Alle geweldsuitbarstingen waren symptoom voor iets veel diepers. En de wijdverbreide chaos in het land is genoeg om dat naar de oppervlakte te halen.

De onrust in Darfur wordt daarnaast ook gebruikt door de RSF in zijn strijd tegen het regeringsleger. Want de RSF heeft een brede machtsbasis in Darfur. Door de spanningen in Darfur aan te wakkeren kunnen de RSF-strijders de milities aan zich binden, wat ze alleen maar kan helpen in hun gevecht om de macht over het land.

En ondertussen worden Afrikaanse stammen zoals de Masalit afgeslacht. Zoals één van de leiders van deze stam deze week zei: “De weg tussen El Geneina en Adre (in Tsjaad) ligt bezaaid met lijken. En er is niemand om ze te tellen.”

Lees ook:

Soedanezen vluchten massaal voor het geweld, op zoek naar hulp die er veel te weinig is

De strijd in Soedan tussen rivaliserende groepen militairen is nu twee maanden gaande. En ondanks herhaaldelijk afgesproken wapenstilstanden binden ze niet in. Drie ooggetuigen vanuit drie plekken in het land vertellen.