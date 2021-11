Vertraging van de Nord Stream 2 doet de gasprijs verder stijgen

Technisch gezien staan alle seinen op groen voor Nord Stream 2. De 1200 kilometer lange pijpleiding tussen Rusland en Duitsland, die in handen is van het Russische Gazprom, is afgebouwd. Russisch gas kan in principe onder de Baltische zee door naar het noorden van Duitsland stromen. Maar administratief gezien staan de seinen voor het energieproject op oranje.

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur heeft de goedkeuringsprocedure dinsdag tijdelijk stopgezet omdat de uitbater van de gaspijpleiding niet aan alle voorwaarden zou voldoen. Zo mag alleen een Duits bedrijf volgens de wet het Duitse deel van de pijpleiding exploiteren, terwijl Nord Stream 2 AG in Zwitserland is gevestigd.

Het bedrijf heeft wel een dochteronderneming in Duitsland opgezet, maar dat is volgens de toezichthouder nog niet genoeg om een certificering af te geven. De toezichthouder wil bijvoorbeeld ook de garantie krijgen dat in Duitsland personeel aan de slag zal gaan.

Dat Bundesnetzagentur even de pauzeknop heeft ingedrukt was op de beurzen onmiddellijk te merken. De Europese gasprijzen stegen naar het hoogste niveau in drie weken.

Russische invloed in Europa

Het is niet voor het eerst dat het energieproject tot spanningen leidt. Zo waarschuwen de Verenigde Staten al jaren dat Nord Stream 2 Moskou een middel in handen geeft om de Russische invloed in Europa uit te breiden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeerde in de zomer de Amerikanen ervan te verzekeren dat het echt alleen om een commercieel project gaat. Uiteindelijk bereikten Washington en Berlijn toen een akkoord waarin ze afspraken dat Moskou sancties zullen worden opgelegd als de pijpleiding wordt gebruikt om Oekraïne en andere landen onder druk te zetten. Kiev vreest inkomsten mis te lopen, aangezien de pijpleiding Oekraïne omzeilt.

Hoe lang het uitstel duurt en wanneer de Duitse toezichthouder het proces voor certificering weer zal activeren is onduidelijk. Als de Bundesnetzagentur heeft bepaald dat het dochterbedrijf aan de Duitse regels voldoet, moet de Europese Commissie het ontwerpbesluit ook nog goedkeuren. Waarschijnlijk zullen er nog wel een paar koude wintermaanden overheen gaan voordat de pijpleiding echt in werking wordt gesteld.

Lees ook:

Waarom Nederland zo aan die omstreden Nord Stream-gaspijp hangt

De gaspijp Nord Stream, ooit symbool van goede Europese samenwerking met de Russen, wordt nu gezien als middel om het Kremlin te treffen ‘daar waar het het echt pijn doet’.