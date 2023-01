Verslaggever Maarten van Gestel vanuit bezet bruinkooldorp Lützerath: ‘Er is al één molotovcocktail gegooid’

Wat is er aan de hand in Lützerath?

“Lützerath is een dorpje net over de grens bij Roermond. Het ligt pal naast naast een open bruinkoolmijn. Energieconcern RWE wil die uitbreiden. Dit gehuchtje ligt in de weg. Het bestaat uit schuren, boerderijen en een paar huizen. Mensen zijn hier jaren geleden uitgekocht en vertrokken. Maar klimaatactivisten willen de uitbreiding van de mijn tegenhouden.

Eerst trokken ze daarom het land op van een boer die ook niet weg wilde. Maar die verloor rechtszaken en moest verhuizen. De activisten bleven. Er zijn er nu ongeveer vierhonderd, sommigen zitten er al twee jaar. Ze wonen in huisjes die ze in bomen hebben gebouwd of in schuren. Er is geen stroom; ik werk hier vanuit een soort persschuurtje waar je je laptop kunt opladen met een door Greenpeace gedoneerd zonnepaneel.”

Wat gebeurt er vandaag?

“Vanochtend ging hier een groot alarm af omdat de politie zou gaan beginnen met de ontruiming. Die ontruiming werd al langer verwacht: gisteren heb ik een meditatiesessie bijgewoond die bedoeld was om mensen te leren omgaan met paniekaanvallen.

“Inmiddels verplaatsen agenten zich in groepjes door het dorp. Ze lijken nog wat zoekende, alsof ze nog niet precies weten wat het plan is. Ze hebben hebben gepantserde outfits aan, helmen met een klep op en hebben wapenstokken.

“Die uitrusting lijkt geen overbodige luxe. Er is al één molotovcocktail gegooid. En er werd vuurwerk afgestoken, horizontaal, waarschijnlijk met de bedoeling de politie te raken. Ik denk dat de mensen die dat doen hier wel de uitzondering zijn, maar het laat wel zien hoe ver een bepaalde groep bereid is te gaan.”

Wie zijn die activisten en wat willen ze?

“Er lopen hier heel veel bewegingen door elkaar. Toegewijde klimaatactivisten, maar ook echt mensen die zich vast zouden lijmen. Extinction Rebellion is er, maar ook Letzte Generation, een groep die radicaler is. En er zijn mensen bij die gewoon boos zijn op het systeem. Er loopt ook een gezin rond met kinderen.

“Sommige mensen zitten hier al maanden en zijn erg gehecht aan deze plek. Ze vinden: dit is mijn community, mijn plek. En het energieconcern wil dat kapotmaken en met fossiele brandstoffen het klimaat verwoesten. De levens van allerlei mensen in arme landen nog moeilijker maken.

“De activisten hopen dat de ontruiming zo lang mogelijk duurt, het liefst tot het broedseizoen is begonnen. Ze hopen dat RWE dan nieuwe vergunningen nodig heeft om bomen te kappen. Maar ze weten zelf eigenlijk ook dat dit ijdele hoop is; de grond is allang van RWE en zij zijn hier echt illegaal. Het idee dat de bezetting kan duren tot de lente functioneert meer als een mentaal steuntje.

“De mensen zijn hoe dan ook blij met alle media die hier zijn. Maar de vraag is hoe hun boodschap hier in Duitsland gaat vallen.”

Hoezo?

“Gisteren was ik in Erkelenz, een stad vlakbij met ongeveer 40 0000 inwoners. Ik vroeg mensen daar wat ze van de situatie vonden. De meesten zeiden: klimaat is belangrijk, maar deze bezetting gaat te ver. Ze zijn niet per se voor de bruinkoolmijn, maar ze zijn ook wel klaar met de activisten. En sommigen zeggen: we hebben die bruinkool wel degelijk nodig voor de energievoorziening in Duitsland.”

