Verslaggever Gershkovich blijft drie maanden langer in beruchte Russische gevangenis

Evan Gershkovich blijft langer vastzitten in een Russische cel. Dinsdag besloot een rechtbank in Moskou om een verzoek van veiligheidsdienst FSB in te willigen en het voorarrest van de Rusland-correspondent van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal met drie maanden te verlengen. Gershkovich werd op 29 maart gearresteerd in Jekaterinenburg op een ongefundeerde verdenking van spionage. Hij is de eerste buitenlandse journalist sinds de Koude Oorlog die vanwege een verdenking van spionage vastzit. Als het tot een veroordeling komt, riskeert hij twintig jaar cel.

In eerste instantie zou aanstaande maandag zijn voorarrest van twee maanden aflopen, totdat een rechter dinsdag tijdens een besloten hoorzitting zijn voorlopige hechtenis tot 30 augustus verlengde. Naar de reden blijft het gissen. Wel staat vast dat de autoriteiten nu langer de tijd krijgen om een zaak te fabriceren. In Rusland steunen dit soort politiek gemotiveerde rechtszaken wel vaker op kafkaëske bewijsvoering. Ook staat vast dat zijn rechtszaak zich vanwege het ‘staatsgeheime’ karakter grotendeels achter gesloten deuren zal afspelen.

Maar tot die tijd zit de 31-jarige Amerikaan in zijn cel in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou. Althans, het is niet eens ‘zijn’ cel. De 8 vierkante meter waar hij vastzit, deelt hij met een celgenoot. In het hok brandt 24 uur per dag licht en het ontbreekt er aan een afgesloten toilet. Een keer per dag mag hij een uur naar buiten, al is die luchtplaats niet veel meer dan een kooi in de openlucht. Daarbij is het gevangenisdieet amper voedzaam genoeg om een volwassen persoon gezond te houden en beperkt de communicatie met de buitenwereld zich tot in het Russisch geschreven brieven.

Voedselpakket

Dat laatste gebeurt dan ook volop. Na zijn arrestatie riepen vrienden van Gershkovich een e-mailadres in het leven waar bekenden en onbekenden brieven naartoe kunnen sturen die vervolgens naar het Russisch worden vertaald en doorgestuurd naar de gevangenis in Moskou. Daarnaast sturen ze ook boeken en een wekelijks voedselpakket ter aanvulling op het erbarmelijke bajesvoer.

Allemaal bedoeld om Gershkovich een hart onder de riem te steken in een gevangenis die tijdens de terreur onder voormalige Sovjetdictator Jozef Stalin gold als het epicentrum van de massarepressie. Een ex-gedetineerde beschreef de omstandigheden in Lefortovo tegenover de Engelstalige, Russische nieuwssite The Moscow Times deze maand als ronduit weerzinwekkend. ‘Het doel is simpel: je mentaal breken’.

Onder de aandacht houden

De verlenging van het voorarrest is nog maar weer een reden voor Gershkovich’ vrienden en familie om zijn lot onder de aandacht te houden. Zo riepen ze een speciaal Instagramprofiel in het leven, FreeGershkovich, waarop naast het laatste nieuws ook talloze steunbetuigingen verschijnen. Vorige week kwam bijvoorbeeld een deel van de brief online die zo’n zeventig leden van het Amerikaanse congres aan Gershkovich richtten. ‘Evan, weet dat de steun en pleitbezorging voor jou veel verder reikt dan de ondertekenaars van deze brief. Het is duidelijk dat Rusland sinds je arrestatie in maart niet alleen je basale mensenrechten heeft geschonden, maar ook een deel van je leven heeft gestolen.’

Ook tijdens het jaarlijkse White House Correspondents’ Association Dinner, waarbij Amerikaanse journalisten en de president van de VS met elkaar dineren, was er volop aandacht voor Gershkovich. “Evan deed verslag in Rusland om licht in de duisternis te creëren”, zo sprak president Biden op 29 april. “Elke dag zijn we bezig hem vrij te krijgen en bekijken we de mogelijkheden en middelen om hem naar huis te krijgen.” Twee weken daarvoor nam het gerenommeerde Amerikaanse opinieblad Time Gershkovich al op in zijn lijst met de honderd invloedrijkste personen van 2023 en op 3 mei, de internationale dag van de persvrijheid, verrees er een metershoog portret van Gershkovich op Times Square in New York met de slagzin #journalismisnotacrime.

Door constant aandacht te blijven vestigen op Gershkovich’s lot, proberen vrienden, familie en media de druk hoog te houden. Allereerst in het Westen, en dan voornamelijk in de Verenigde Staten, zodat regeringen daar alles op alles blijven zetten om hem vrij te krijgen, en in mindere mate in Rusland waar het Kremlin zich van internationale druk al een tijdje weinig aantrekt.

Voor zijn medestanders is het namelijk glashelder: Gershkovich is geen spion, maar een slachtoffer van Russische gijzeldiplomatie, bedoeld als onderhandelingstroef voor het moment dat het Kremlin een veroordeelde Russische spion uit een westerse cel wil halen. Eind vorig jaar lukte het Moskou op diezelfde manier om de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout te ruilen voor de Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner die in Rusland vastzat vanwege drugssmokkel.

Of en wanneer dat moment voor Gershkovich komt, valt met geen mogelijkheid te zeggen. De diplomatieke relaties tussen Washington en Moskou bevinden zich op een dieptepunt, waardoor mogelijke onderhandelingen bijzonder stroef zullen verlopen. Al benadrukte het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken dinsdag nog maar eens dat het alle mogelijke middelen inzet om Gershkovich vrij te krijgen. Maar of het Kremlin zich daar ook maar iets van aantrekt, is de vraag.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door FREE EVAN GERSHKOVICH (@freegershkovich) op 23 May 2023 om 2:49 PDT

Lees ook:

De onafhankelijke verslaggeving in Rusland is voorgoed veranderd

Het net sluit zich steeds verder rond de onafhankelijke journalistiek in Rusland. Na de arrestatie van Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich, werd maandag bekend dat NOS-correspondent Iris de Graaf uit Rusland is vertrokken. Wat is er nog mogelijk voor buitenlandse verslaggevers?

Vanuit het zonnige Tbilisi denk ik aan Evan in zijn Russische cel

Het nieuws over de arrestatie van Evan Gershkovich blijft door het hoofd spoken, schrijft Jarron Kamphorst vanuit Tbilisi