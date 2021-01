Versailles aan de Zwarte Zee: oppositieleider Navalny onthult ‘Poetins paleis’

Aleksej Navalny mag dan misschien in de cel zitten, ook vanachter de tralies weet de Russische oppositieleider zijn gezworen vijand Vladimir Poetin in verlegenheid te brengen. En hoe. Afgelopen dinsdag publiceerde zijn anti-corruptieorganisatie een onderzoek waarin hij de president beschuldigt van buitensporige corruptie. Het bewijs? Een paleis aan de Zwarte Zee ter waarde van ruim 1,3 miljard dollar.

In een twee uur durende video met de titel ‘een paleis voor Poetin’ beschrijft Navalny tot in detail hoe de president naar verluidt met illegaal verkregen geld tussen 2005 en 2010 een exorbitant paleis aan de Zwarte Zee liet bouwen. Met dank aan dronebeelden, bouwtekeningen en exclusieve foto’s van het interieur krijgt de kijker een virtuele tour door het paleis en over het omliggende landgoed aan de Baai van Gelendzjik in het zuiden van Rusland.

Een ondergronds ijshockeyveld

Daarbij valt de toeschouwer van de ene in de andere verbazing. Op het terrein bevinden zich onder meer een kerk, een kas van 2500 vierkante meter, een ondergronds ijshockeyveld, een amfitheater, een haven, meerdere wijngaarden, een helikopterplatform en ondergrondse tunnels die direct naar de kust leiden. De totale oppervlakte van het landgoed zou volgens Navalny een slordige 70 vierkante kilometer bedragen. Grofweg 39 keer de oppervlakte van Monaco.

Best bewaakte plek van Rusland

En dan is er nog het paleis zelf. Een classicistisch, crèmekleurig en megalomaan onderkomen van bijna 18.000 vierkante meter. Het gebouw zou onder meer voorzien zijn van een theater, een bar, een stripclub, een casino, een zwembad en een sportschool.

“Dit is de best bewaakte plek in Rusland”, zo stelt Navalny in de video. “Het is een staat in een staat en dit is Poetins grootste geheim dat wordt beschermd door honderden, zelfs duizenden mensen. Van onbekende bewakers, tuinmannen en bouwvakkers tot de rijkste en bekendste mensen van Rusland.”

Volgens Navalny zouden er op het landgoed meerdere checkpoints zijn en geldt er een vliegverbod boven het terrein. Gasten die het verblijf bezoeken, moeten hun mobiele telefoon inleveren. “Dit is geen landhuis, geen vakantiehuisje, geen woning. Het is een hele stad, of beter gezegd een koninkrijk.”

Kremlin: ‘Een heleboel onzin’

Russische media brachten de villa aan de Zwarte Zee tien jaar geleden al eens eerder in verband met Poetin. Navalny baseert zijn beweringen nu onder meer op nieuw verkregen registratiepapieren. Daaruit zou blijken dat het landgoed in handen is van de geheime dienst FSB die het op zijn beurt pacht aan een bedrijf voor ‘onderzoeks- en onderwijsdoeleinden’ dat er banden op nahoudt met Poetins neefje Michaïl Sjelomov.

In zijn onderzoek claimt Navalny een uitgebreid corruptienetwerk te hebben ontdekt waarbij vrijwel de gehele vertrouwenskring van Poetin is betrokken. Het Kremlin zelf deed de berichten over Poetins paleis woensdag af als ‘een heleboel onzin.’ Ondertussen is de video op YouTube al ruim 45 miljoen keer bekeken.

