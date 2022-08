Verrassend herstel in deel van het Groot Barrièrerif: er groeit nieuw koraal

Het Groot Barrièrerif voor de Australische kust ziet in een korte tijd een verrassend herstel. Het noordelijke en centrale deel van het rif hebben het hoogste percentage aan koraal sinds het monitoren 36 jaar geleden begon.

De afgelopen jaren was er sprake van ernstige verbleking en afsterving van het Groot Barrièrerif. Sinds 1995 is de helft verloren gegaan. De oorzaken zijn talrijk, maar klimaatopwarming geldt als de belangrijkste boosdoener. Koraal kan slecht tegen warmer water. Tot nu toe is de gemiddelde temperatuur op aarde met ruim 1 graad gestegen sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw. Een stijging met 2 graden is funest voor koraal.

De nieuwe cijfers maakte het Australian Institute of Marine Science (Aims) bekend in zijn jaarverslag over het gebroken jaar 2021 en 2022. Van augustus vorig jaar tot en met mei dit jaar zijn 86 riffen onderzocht. De bedekking met hard koraal in het noordelijk deel kwam uit op 36 procent in vergelijking met 2021 toen 27 procent bedekt was. In 2017 was dit zelfs gedaald tot nog maar 12 procent.

Het centrale deel van het 2300 kilometer lange Groot Barrièrerif herstelde zich van 26 procent bedekking vorig jaar naar 33 procent dit jaar. In 2019 was de bedekking van de centrale regio nog slechts 13 procent.

In de zuidelijke tak van het Groot Barrièrerif daalde het harde koraal het afgelopen jaar wel van 38 procent naar 34 procent bedekking. De oorzaak van het afsterven van koraal hier ligt vooral aan een plaag van doornenkroon-zeesterren die zich tegoed doen aan het koraal. Australië bestrijdt die zeesterren inmiddels.

Beeld AFP

Slechts een van de 400 soorten koraal keert terug

Waarom er een opleving is in het noordelijke en centrale deel van het Groot Barrièrerif is voor de CEO van Aims, Paul Hardisty nog onduidelijk. Wetenschappers weten nog weinig van het koraal-ecosysteem onder water. Het bleken van het koraal heeft ook te maken met vier hittegolven kort na elkaar sinds 2016. Toen begon het koraal massaal af te sterven. De algen die in symbiose leven met het koraal en die voor de intense kleuren zorgen worden bij hogere watertemperaturen wit en sterven, en dan sterft het koraal ook.

Toch heeft Hardisty nog wel grote zorgen over het duurzame karakter van het koraalherstel. Het gaat namelijk om slechts een van de 400 soorten koraal dat terugkeert: het Acropora-koraal, een stenige soort met uitsteeksels. Het Groot Barrièrerif blijft uitermate kwetsbaar voor menselijke verstoringen en de opwarming van het zeewater, waarschuwt hij.

