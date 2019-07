Verrassend: Filippijnse president Duterte komt op tegen seksuele intimidatie

De wet bestraft gedrag dat nog niet onder een Filippijnse wet viel, zoals naroepen, fluiten, het vertellen van seksistische grappen of het tonen van geslachtsdelen. Overtreders kunnen een gevangenisstraf van maximaal zes maanden krijgen, of een boete die kan oplopen tot ruim 8500 euro.

Restaurants, bars, bioscopen en andere openbare gelegenheden moeten waarschuwingen ophangen, met onder meer een nummer dat slachtoffers kunnen bellen. Buitenlandse overtreders van de regels kunnen het land uitgezet worden. Duterte tekende de wet al in april, maar dat is nu pas bekend gemaakt. Waarom dit zo lang heeft geduurd, is niet duidelijk.

Senator Risa Hontiveros, die het wetsvoorstel indiende, reageerde enthousiast: “Dit is een grote overwinning en een belangrijke stap tegen de verruwing van de cultuur in onze straten en gemeenschappen.”

Duterte (74) staat bekend om zijn grove uitlatingen en gedrag als het om vrouwen gaat. Zo zei hij over vrouwelijke guerilla-strijders in het zuiden van de Filippijnen dat ze ‘in hun vagina geschoten’ moesten worden. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd een huishoudster heeft aangerand en hij sprak zijn spijt uit dat hij niet kon meedoen aan de verkrachting van een Australische non in de stad Davao.

Tijdens een toespraak haalde hij een getrouwde vrouw op het podium, zoende haar op de mond en zei dat ze haar man moest vertellen dat het een grapje was. Senator Hontiveros zei destijds: “President Duterte gedroeg zich als een feodale koning die denkt dat hij het recht heeft om te doen wat hij wil.”

Een woordvoerder van Duterte beklemtoonde gisteren dat de president de eerste zal zijn om zich aan de nieuwe wet te houden. “Hij gedraagt zich nooit onbehoorlijk. Als hij grapjes maakt, is dat bedoeld om mensen te laten lachen. Niet om aanstoot te geven.”

