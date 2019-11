Verplicht alarm op kinderzitje veroorzaakt chaos in Italië

Het lijkt zo’n eenvoudige wet: ouders van kinderen tot vier jaar moeten voortaan kinderzitjes met een alarm hebben zodat ze de kleintjes niet per ongeluk in de auto achterlaten. In Italië zijn de afgelopen twintig jaar negen kinderen in bloedhete auto’s gestorven omdat hun ouders ze daar op warme zomerdagen waren vergeten uit te halen.

Maar Italiaanse bestuurders zijn in staat om zelfs van de invoering van zo'n simpele wet een puinhoop te maken. Het parlement heeft vorig jaar het groene licht voor het verplichte kinderzitje met alarm gegeven. De wet is daarna om raadselachtige redenen in een bureaucratische molen verdwenen, maar werd op 7 november plotseling van kracht. Dat kregen de Italianen op 6 november te horen. Vanaf 7 november kunnen ouders zonder zitje-met-alarm een bekeuring van 83 euro krijgen.

In Italië zijn er bijna twee miljoen kindertjes van onder de vier en dus schoten massa’s ouders in de stress: ze moesten onmiddellijk aan zo'n alarm zien te komen. Die waren in no time bijna overal uitverkocht. Honderdduizenden ouders moeten nu weken op een besteld zitje wachten – en kunnen ondertussen wel bekeurd worden.

Om de chaos nog groter te maken, blijkt de door de regering beloofde bijdrage van 30 euro per kind nog nergens te bekennen. Het ministerie van transport meldt op de website dat deze regeling ‘binnenkort’ rondkomt. Ouders moeten hun bon bewaren zodat ze die 30 euro later alsnog kunnen claimen. Daarbij geldt bovendien: wie het eerst komt, het eerst maalt. De regering heeft 15 miljoen euro opzij gezet, wat niet voldoende voor iedereen is. Wanneer het geld op is, is het op.

Woedende en verontruste ouders

Woedende en verontruste ouders overspoelen de Facebookpagina van Paola De Micheli, de minister van transport. Ze klagen over prijzen van de alarmen die ineens met tientjes tegelijk omhooggaan, en over politie die al bij crèches staat te controleren. En ze willen weten welk type alarm verplicht is: moet dat er per se een zijn die op je smartphone afgaat of mag het er ook een zijn dat je in de aansteker van de auto steekt en afgaat wanneer je de motor uitzet?

Vrijdagavond kreeg minister De Micheli van een satirisch tv-programma ‘de gouden tapir’ uitgereikt, de prijs voor mensen die grote blunders begaan. De minister nam het beeldje vriendelijk in ontvangst en beloofde het uitdelen van boetes pas in maart 2020 in te laten gaan. Ze zei: “Er heerst inderdaad veel verwarring. Maar niemand mag vergeten dat dit wel een heel goede wet is.”

